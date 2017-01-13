Nintendo Switch 3 Mart'ta Piyasaya Sürülüyor

Nintendo Switch duyurulduğundan beri çok heyecanlıyız. Playstation ve Xbox ekseninde dönen konsol savaşlarına nihayet yeni bir rekabet ekleniyor. Bir süredir varlığından haberdar olduğumuz Nintendo Switch, sektöre farklı bir tat katacak gibi görünüyor. Üstelik artık Nintendo Switch'i ne zaman satın alabileceğimizi ve bunun için ne kadar ödeyeceğimizi de biliyoruz.

Nintendo, yeni ev konsolu Nintendo Switch'in 3 Mart tarihinde piyasaya sürüleceğini ve 300 dolar karşılığında satın alınabileceğini duyurdu. Bu, Japonya merkezli şirketin Mart 2017 lansmanına ilişkin sözünü tuttuğu anlamına geliyor. Switch, Nintendo'nun yedinici ve en büyük konsolu olacak. Hayal kırıklığı yaratan Wii U'nun ardından yeni bir heyecan yarattığını söyleyebileceğimiz konsolda, bölgesel kilitleme sistemi olmayacak. Bu da herhangi bir ülkede oyunları oynayabileceğimiz anlamına geliyor. Başka bir deyişle, Japonya'daki oyunları Kuzey Amerika, Avrupa veya Türkiye'de çalıştırabileceğiz.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, Playstation 4 Pro 400 dolar, Xbox One S ise 300 dolara çıkıyor. Bu bağlamda Nintendo Switch'in ideal bir fiyata satışa çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hayal kırıklığı yaratan Wii U'nun da temel bir paketinin 300 dolara satıldığı düşünüldüğünde, fiyat dengesi iyi oluşturulmuş. Nintendo'nun sistemleri genellikle daha az güçlü donanıma sahip olduğundan, rakiplerinden daha az maliyetli olmasını da bu fiyatın oluşma sebeplerine ekleyebiliriz.

Lansmandan da kısaca bahsedecek olursak, Nintendo için çok önemli olacak. Çünkü Wii U, heyecan yaratma veya satış üretme için çok başarısız oldu. Bu noktada Switch sadece Wii U'yu telafi etme yüküne sahip olmuyor, taşınabilir olması nedeniyle de 3DS'in bir halefi olarak görülüyor.

Henüz resmi değil ama Nintendo Switch'in pil ömrünün 2.5 saatten 6 saate kadar süreceğini öğrendik. Bakalım Türkiye satış fiyatı ne olacak. Siz Nintendo Switch hakkında ne düşünüyorsunuz?

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