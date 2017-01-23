Nintendo Switch 40 Milyon Satabilir

Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch, geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Analistler, birçok yenilikçi özellik barından bu konsolun, piyasaya çıkmasının ardından geçecek dört yıllık süre içerisinde kırk milyon adet satacağını tahmin ediyorlar.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan Nintendo Switch, şirketin çıkardığı her konsolda olduğu gibi farklı özellikler içeriyor. Rakiplerinden çok farklı olan ve el ve ev kullanımını birleştiren bu konsol aslında küçük bir ekran. Bu ekranı isterseniz yan taraflarına kontrol cihazı takarak, bir el konsoluna dönüştürüyorsunuz ya da televizyonunuzun önündeki bir panelin içine koyarak, ev konsolu yapabiliyorsunuz. Bu özelliği ile birlikte inanılmaz bir kullanım alanına da sahip olan konsol, böylelikle büyük bir potansiyeli de beraberinde getirmiş oluyor.

DFC Intelligence'daki analistlere göre; Nintendo Switch, önümüzdeki 4 yıl içinde 40 milyon kadar satış yapabilir. Bu da Switch'in, yaklaşık 3 yılda 40 milyon adetlik satışla Sony'nin en yeni konsolu PS4 gibi, diğer konsollar kadar popüler olma potansiyeline sahip olduğu anlamına da geliyor.

Wii U'nun o kadar da başarılı olamasının ardından, Nintendo Switch'in başarısını 2017'nin tatil sezonunun başına odaklıyor. Eğer konsol, bu sezona kadar yeteri kadar ilgi ve alaka yaratabilirse, muhtemelen başarılı olacak. Eğer bunu başaramazsa, yine benzer bir sonla karşılaşacak.

Nintendo Switch: Oyun Dünyasının Yeni Konsolu