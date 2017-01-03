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Nintendo Switch Hedef Reklamlara Kilitlendi

Nintendo Switch

Birçoğumuz Microsot Xbox'ın bu yıl piyasaya sürebileceği Project Scorpio'yu merak etse de, Nintendo Switch beklentilerin yüksek olduğu bir konsol olmaya devam ediyor. Birbirinden çok farklı olsalar dahi, konsol rekabetine yeni bir boyut kazandırmaları açısından önemli gelişmelere şahit oluyoruz. Nintendo Switch hakkında en merak ettiğimiz konu ise bunu dünyaya nasıl pazarlayacağı. 

Konsol hakkında ilk reklamları Avustralya'da gördük ve Reddit'te konuyla alakalı son yayınlarda, yaklaşmakta olan konsolun hedef satış noktaları hakkında bilgiler veriliyor. Söylentilere göre Nintendo, son yıllardaki yerel pazar hedefinden saparak ABD'ye, oradan da bütün dünyaya yayılacak. Pazarlama stratejisini de bunun üzerine kuracak şirket, Playstation ve Xbox gibi konsollarla rekabet edecek edecek düzeye gelecek.

Nintendo Switch Reklamları

Nintendo Switch'in Mart ayının tam olarak hangi günü piyasaya çıkacağı henüz belli olmadı. Kulislerde konuşulan bilgiler, konsolun 17 Mart 2017 tarihine odaklanmamız hususunda birleşiyor. Bu bağlamda konsolu satın alma niyetiniz varsa, Mart ayına kendinizi hazırlayın.

Konsol hakkında ilk bakış videosu haricinde şu ana kadar pek detay yok. Sadece Mass Effect: Andromeda'nın Nintendo Switch için geliştirildiğini biliyoruz. Önümüzdeki haftalarda tüm ayrıntıların paylaşılmasının beklendiğini de söylemeden geçmeyelim. Sizlere en kısa zamanda duyurmak için takipçisi olacağız.

Nintendo Switch'in Yeni Detayları Sızdırıldı

Nintendo Switch: Oyun Dünyasının Yeni Konsolu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 03.01.2017

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