Nintendo Switch Mağazası Tanıtıldı

Günümüzde şirketler, oyuncular bir oyun istediğinde anında ulaşabilmeleri için kendi mağazalarını yaratıyorlar. Oyun stoklarının bulunduğu ya da bulunma ihtimalinin olduğu mağazalara gitmelerindense, dijital olarak olarak satın almalarına imkan veren şirketler, oyuncuların kendi kütüphanelerine ulaşmasını kolaylaştırıyorlar. Nintendo cephesinde de yeni konsol Switch'in de bir mağazası var ve bunu yeni bir video ile oyunculara tanıttı.

Nintento tarafından yayınlanan yeni videoda, oyuncuların dijital olarak oyun satın alabilecekleri konsolun eShop'una hızlıca göz atıyoruz. Bu listeler ve kategorilerin sürekli olarak güncellenmesini bekliyoruz, böylece her zaman istediğimiz oyunu kolaylıkla bulabileceğiz:

Nintendo eShop ile dijital olarak satın aldığımız oyunlar, doğrudan hesabımıza bağlanıyor ve bir oyuna ihtiyaç duyduğumuzda anında indirebiliyoruz. Kütüphane kısa sürede genişler mi bilmiyoruz, yine de konsolun bizi heyecanlandırdığını söyleyebiliriz.

Nintendo, yeni ev konsolu Nintendo Switch'in 3 Mart tarihinde piyasaya sürüleceğini ve 300 dolar karşılığında satın alınabileceğini duyurdu. Bu, Japonya merkezli şirketin Mart 2017 lansmanına ilişkin sözünü tuttuğu anlamına geliyor. Switch, Nintendo'nun yedinici ve en büyük konsolu olacak. Hayal kırıklığı yaratan Wii U'nun ardından yeni bir heyecan yarattığını söyleyebileceğimiz konsolda, bölgesel kilitleme sistemi olmayacak. Bu da herhangi bir ülkede oyunları oynayabileceğime işaret ediyor.

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