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Nintendo Switch'in Yeni Detayları Sızdırıldı

Nintendo Switch Özellikleri

Geçtiğimiz Ekim ayında tanıtılan Nintendo Switch pek çok oyunseverin hayalini süslüyor. Şimdiye kadar tanıtım videosu dışında cihazın özelliklerini ve oyun serilerini açıklamayan Nintendo, bu eksiği 2017'de kapatacak. Haberimize konu olan Nintendo Switch hakkında birçok detay ise bir YouTube kanalında sızdırıldı. 

YouTube'da OBE1Plays tarafından yeni bir video, Switch hakkında bir bilgi hazinesi niteliği taşıyor. Videoda, Let's Play Video Games'den Laura Kate Dale'i görüyoruz. Bu isim önemli, çünkü Laura Kate Dale'in geçmişte Nintendo ile ilgili yaptığı pek çok yorum doğru çıktı.

Sohbet sırasında paylaşılan bilgilerde, Switch'in pil ömrünün yaklaşık 3 saat olduğu belirtiliyor. Diğer yandan USB-C yoluyla şarj edilebilecği konuşuluyor. Ayrıca cihaz 32 GB dahili depolama alanıyla gelecek ve microSD ile oyuncular 128 GB'a kadar genişletebilecek. Soldaki Joy-Con'un ise, kullanıcıların ekran görüntülerini almasına, oyunları arkadaşlarıyla paylaşmasına ve sosyal medya platfromlarına yüklemesine yardımcı olacak bir "Paylaş" butonuna sahip olduğunu iddia ediyorlar. 

Oyunlara gelince, Mass Effect Andromeda ve Red Dead Redemption 2 gibi güçlü AAA oyunların Swtich'e geleceği konuşuluyor. Her ne kadar ortada resmi bir açıklama olmasa da, oyuncular bu habere heyecanlanacaklardır. Zira Nintendo Switch gerçekten çok iyi olmuş:

Nintendo Switch: Oyun Dünyasının Yeni Konsolu

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 31.12.2016

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