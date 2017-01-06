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Nissan ve NASA Otonom Araçlar İçin Teknolojilerini Birleştiriyor

Nissan ve NASA Otonom Araçlar İçin Teknolojilerini Birleştiriyor

SAM sistemi (Seamless Autonomous Mobility) otonom araçlar platformunda kesintisiz sürüş olanağı tanıyor. Nissan ve NASA’nın ortaklaşa geliştirdikleri SAM teknolojisi, otonom arabalar yollarda her hangi bir engelle karşılaşsalar bile buna takılmayıp yola devam edebilmelerini sağlayacak.

SAM teknolojisi kesintisiz sürüş olanağı tanıyabilen bir sistem. Örneğin otonom aracınız yolda oluşan bir aksaklıktan dolayı olduğu yere çakılmak zorunda kalmayacak. SAM teknolojisi her türlü engelin etrafından dolaşabilmesi için araca alternatif rotalar sunabilecek.

SAM teknolojisi tıkanan yolarda kurallara uymak zorunda kalan otonom araçların can simidi olacak. Bugün otonom araçlar kırmızı ışıkta takılı kalabiliyor, kendi başlarına kırmızı ışığı geçemiyorlar. SAM bu durumda araç için alternatif çözümler üretebiliyor. Geri döndürebiliyor ve farklı rotalara yönlenmesini sağlayabiliyor.

SAM teknolojisi bu noktada tamamen kendi başına hareket etmeyecek. Tüm yolu ve alternatifleri tarayarak mümkün olan en mantıklı çözümleri aracın sürücüsüne göndererek ondan onay da isteyecek. Nissan bu noktada NASA’nın kullandığı birçok sensör teknolojisini de devreye sokarak SAM altyapısının yolda olan ya da olması mümkün engelleri önceden görerek ona gör alternatif üretebilmesini de sağlayacak. 

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Yazar: - 06.01.2017

Nissan ve NASA Otonom Araçlar İçin Teknolojilerini Birleştiriyor İçin Yorum Yaz

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