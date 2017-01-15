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Nissan'ın Sürücüsüz Otomobili Londra Caddelerine İniyor

Nissan Leaf

Kıyasıya devam eden sürücüsüz otomobil geliştirme yarışında iddialı şirketlerden biri olan Nissan, bir süredir geliştirmekte olduğu sürücüsüz otomobilinin halka açık yollarda ilk sürüş testini Londra’da gerçekleştireceğini açıkladı.

Japon otomobil imalatçısı Nissan’ın üzerinde bir süredir çalıştığı elektrikli sürücüsüz otomobil modeli Leaf, Londra’nın halka açık caddelerinde ilk test sürüşünü gerçekleştirecek.  Şirketin aynı zamanda Birleşik Krallık’ta iki yeni araç üreteceği de gelen bilgiler arasında. İngiliz pazarında epey aktif olduğu görülen Nissan’ın ülkedeki otomobil üretiminin üçte birini tek başına yaptığı biliniyor. Nissan’ın İngiltere’de aktif olmasının yanı sıra ilk sürüş testi için Londra’yı seçmesinin bir sebebi daha var. Çünkü Birleşik Krallık, sürücüsüz otomobil teknolojisine çok sıcak bakmakla beraber, bu teknolojinin pilot ülkesi olma yolunda ilerliyor. Daha önce Ford da sürücüsüz otomobilini Londra’da test etmek istediğini açıklamıştı. Birleşik Krallık’ın bu teknolojinin gücüne inanarak hareket etmesi de doğal karşılanabilir. Keza AB ekonomisine yakın gelecekte 17 trilyon avro gibi bir katkı yapması beklenirken, Brexit’e rağmen Birleşik Krallık bu pazardan kendini mahrum etmek istemiyor.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında ilk test sürüşünü gerçekleştiren Nissan, halka açık yollarda da ilk kez Lonra’da aracını test ettikten sonra, önümüzdeki yıl da tek şerit ve otoyollarda aracını Avrupa pazarına sunmayı hedefliyor. 2020 yılında da sürücüsüz otomobillerini tamamen piyasaya sürmeyi düşünüyor.

Nissan Sürücüsüz Sandalye Geliştirdi!

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Yazar: - 15.01.2017

Nissan'ın Sürücüsüz Otomobili Londra Caddelerine İniyor İçin Yorum Yaz

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