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Nitro Heads
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Nitro Heads

(Android)
Nitro Heads İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nitro Heads
Nitro Heads
Nitro Heads
Nitro Heads
Nitro Heads
Nitro Heads
Nitro Heads

Birbirinden hızlı canavar kamyonların tadını çıkarın!

Gökhan Abay Son güncelleme 11 dakika önce

Nitro Heads, yarış simülasyonlarını seven oyuncuların çok hoşuna gidecek bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve çok daha fazlası ile eğlenceli bir maceraya atılacaksınız. Her yaştan insanın oynayabileceği bu oyuna dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Nitro Heads Temel Özellikleri

  • Araçları özelleştirebilme
  • Geliştirmeleri açabilme imkanı
  • 15 farklı dünya
  • Aynı anda 4 oyuncu ile yarışabilme
  • Turnuvalara katılabilme
  • Liderlik sıralaması
  • Canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve daha pek çok araç
Temel özelliklere göz gezdirseniz oyunun en sevdiğimiz yanlarını anlatmaya başlayalım. Birincisi oyun tamamen ücretsiz olmasıyla ön plana çıkıyor. Farklı işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olsanız bile, diğer oyuncularla karşı karşıya gelmeniz de mümkün. Aracınızı elinizden geldiğince geliştirerek rakiplerinizi geçmeye çalışacağınız bu oyunda gerçekten çok eğleneceksiniz. İşte bu yüzden denemenizi kesinlikle öneririm. Nitro Heads'in bağımlısı olacaksınız. 
NOT: Oyunun boyutu cihazınıza göre farklılık göstermektedir.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.2 ve üzeri
Üretici:
Spil Games
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