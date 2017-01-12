Nitro Heads(Android)
Birbirinden hızlı canavar kamyonların tadını çıkarın!
Nitro Heads, yarış simülasyonlarını seven oyuncuların çok hoşuna gidecek bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve çok daha fazlası ile eğlenceli bir maceraya atılacaksınız. Her yaştan insanın oynayabileceği bu oyuna dilerseniz biraz daha yakından bakalım.
Nitro Heads Temel Özellikleri
- Araçları özelleştirebilme
- Geliştirmeleri açabilme imkanı
- 15 farklı dünya
- Aynı anda 4 oyuncu ile yarışabilme
- Turnuvalara katılabilme
- Liderlik sıralaması
- Canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve daha pek çok araç
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.2 ve üzeri
- Üretici:
- Spil Games
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Nitro Heads Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı