Nitro Heads, yarış simülasyonlarını seven oyuncuların çok hoşuna gidecek bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve çok daha fazlası ile eğlenceli bir maceraya atılacaksınız. Her yaştan insanın oynayabileceği bu oyuna dilerseniz biraz daha yakından bakalım.

Nitro Heads Temel Özellikleri

Araçları özelleştirebilme

Geliştirmeleri açabilme imkanı

15 farklı dünya

Aynı anda 4 oyuncu ile yarışabilme

Turnuvalara katılabilme

Liderlik sıralaması

Canavar yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve daha pek çok araç

ücretsiz olmasıyla ön plana çıkıyor. Farklı işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olsanız bile, diğer oyuncularla karşı karşıya gelmeniz de mümkün. Aracınızı elinizden geldiğince geliştirerek rakiplerinizi geçmeye çalışacağınız bu oyunda gerçekten çok eğleneceksiniz. İşte bu yüzden denemenizi kesinlikle öneririm. Nitro Heads'in bağımlısı olacaksınız. Temel özelliklere göz gezdirseniz oyunun en sevdiğimiz yanlarını anlatmaya başlayalım. Birincisi oyun tamamenolmasıyla ön plana çıkıyor. Farklı işletim sistemine sahip bir cihaza sahip olsanız bile, diğer oyuncularla karşı karşıya gelmeniz de mümkün. Aracınızı elinizden geldiğince geliştirerek rakiplerinizi geçmeye çalışacağınız bu oyunda gerçekten çok eğleneceksiniz. İşte bu yüzden denemenizi kesinlikle öneririm. Nitro Heads'in bağımlısı olacaksınız.