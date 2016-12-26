Nitro Heads
Yüksek oktanlı maceraya hoşgeldiniz!
Nitro Heads, son derece keyifli özellikleri içerisinde barındıran bir yarış oyunu olarak karşımıza çıkıyor. iOS işletim sistemine sahip iPhone telefonlarınız veya iPad tabletlerinizden oynayabileceğiniz oyunda, arenaya hızlı bir giriş yaparak, başa baş mücadeleyi sürmeye çalışacaksınız. Hadi bakalım, bitiş çizgisine ilk ulaşan kazansın!
Birbirinden farklı 15 dünyayı içerisinde barındıran Nitro Heads, son derece eğlenceli dinamikleri içerisinde barındırıyor. Grafiklerinden tutun da oynanışına kadar tüm detaylarının hoşuma gittiğini söylemeliyim. Çok oyunculu bir yapıya sahip oyun, özelleştirmeler ve geliştirmelerle daha eğlenceli bir hale geliyor. Kıyasıya rekabet edebileceğiniz bir yarış oyunu arıyorsanız denemenizi kesinlikle öneririm. Üstelik tamamen ücretsiz olduğunu da söylemeden geçmeyelim.
Nitro Heads Özellikleri
- Çok oyunculu aksiyon
- 15 çılgın dünya
- Heyecan dolu turnuvalar
- Liderlik tablosu
- Araç özelleştirme geliştirme
- Aynı anda 4 oyuncuya karşı yarışabilme imkanı
- Yarış kamyonları, büyük araçlar, modifiye kamyonetler ve daha fazlası
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 6.0 ve üzeri
- Üretici:
- SPIL Games
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