Noble Run(Android)
Engellerden kaçıp mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmalısınız.
Noble Run, reflekslerinizi test edebileceğiniz mobil oyunlar arasında. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda engellerden kaçarak mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Her bölümü ayrı hazırlanan oyunun zorluğunu başlangıçta deneyimliyorsunuz.
Görsel açıdan beklentileri düşürüp oynanışa odaklanmanızı istediğim eğlence dozu yüksek Android oyunlardan biri Noble Run. Dikey oynanış sunan oyunda amaç; kontrolünüzde olan objeyi engellere takılmadan ilerletmek. Kimi zaman engeller arasında geçerek, kimi zaman yana kayarak, kimi zaman da engelin üstünden atlayarak olmadık zamanda çıkan tuzakları atlatmaya çalışıyorsunuz. Öğretici bölümde karşılaşacağınız tüm engelleri nasıl geçeceğiniz uygulamalı olarak gösteriliyor. Biraz oynadıktan sonra tabii ki yardımcılar kapatılıyor.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Toplam:
- 1
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 2.3.3 ve üzeri
- Üretici:
- ArmNomads LLC
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Noble Run Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- Youtube GOYoutube Uygulaması
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- PhotoscapeResim Düzenleme
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