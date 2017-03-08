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Noble Run
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Noble Run

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Noble Run
Noble Run
Noble Run
Noble Run
Noble Run

Engellerden kaçıp mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmalısınız.

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Noble Run, reflekslerinizi test edebileceğiniz mobil oyunlar arasında. Android platformuna ücretsiz çıkış yapan arcade oyunda engellerden kaçarak mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Her bölümü ayrı hazırlanan oyunun zorluğunu başlangıçta deneyimliyorsunuz.

Görsel açıdan beklentileri düşürüp oynanışa odaklanmanızı istediğim eğlence dozu yüksek Android oyunlardan biri Noble Run. Dikey oynanış sunan oyunda amaç; kontrolünüzde olan objeyi engellere takılmadan ilerletmek. Kimi zaman engeller arasında geçerek, kimi zaman yana kayarak, kimi zaman da engelin üstünden atlayarak olmadık zamanda çıkan tuzakları atlatmaya çalışıyorsunuz. Öğretici bölümde karşılaşacağınız tüm engelleri nasıl geçeceğiniz uygulamalı olarak gösteriliyor. Biraz oynadıktan sonra tabii ki yardımcılar kapatılıyor.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3.3 ve üzeri
Üretici:
ArmNomads LLC
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