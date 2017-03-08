Noble Run, refleksleri test eden mobil oyunlar arasında en zorlu oynanış sunanlardan biri. Tüm odağınızı ekrana vermenizi isteyen oyun, arcade türünde ve hayatta kalma üzerine. iOS platformuna da ücretsiz gelen arcade oyunda ansızın çıkan tuzaklara takılmadan bölüm sonunu görmek için uğraş veriyorsunuz.

Görsel efektlerle süslenmiş karanlık temalı süper zor olmasına karşın bağımlılık yapan bir refleks oyunu Noble Run. Dikey yönde, durmadan yol aldığınız oyunda karşınıza çıkan engelleri aşmak için yana kayma, üzerinden atlama, arasından geçme gibi basit ancak etkili hareketler yapıyorsunuz. Sadece sizin geçebileceğiniz büyüklükte boşluklardan sızarak ilerliyorsunuz. Hata yapma lüksünüz yok.

Öğretici bölümle başlayan, kolaydan zora doğru ilerleyen, her bölümünde ayrı bir aksiyonun olduğu oyunda 70’e yakın engel var. Seçilebildiğiniz 6 karakter (hepsinde ayrı bir animasyon görüyorsunuz) ve engellerin farklılaştığı onlarca bölüm mevcut.