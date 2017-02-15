Nokia 3 Özellikleri Sızdırıldı

Finlandiyalı efsanevi marka Nokia'nın akıllı telefonlarını çıkarmakla sorumlu olan HMD Global, bu ayın sonunda Barcelona'da düzenlenecek olan MWC 2017'de boy gösterecek. Nokia markalı Android akıllı telefonları duyuracak olan şirketin hala hangi cihazı duyuracağına dair pek bilgi yok. Son çıkan söylentilere göre ise HMD'nin Nokia 5 veya Nokia 3'ü duyurması bekleniyor. İşte tanıtılması beklenen Nokia 3 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Nokia'nın yeniden sahalara dönmesine hepimiz çok sevindik. HMD Global önce Nokia 6 adını taşıyan ve sadece Çin'de satışı bulunan akıllı telefonu duyurdu. Daha sonra bütün dünyada satışa sunulması beklenen ve gerçek bir amiral gemisi olan Nokia 8 iddiaları ortaya atıldı. Şirketin hangi Android işletim sistemine sahip cihazı tanıtacağına dair maalesef bilgi yok. Bunun yerine sızdırılan bilgilerden elimize geçen verileri sizlerle paylaşabiliyoruz.

Nokia 3 ilk olarak Nokia Power User adını taşıyan kaynakta göründü. Fiziksel olarak herhangi bir görüntü içermese de, telefonun özelliklerine dair bir haber yayınlandı. Bu haberde Nokia 3 teknik özellikleri bulunuyordu. Haberin kaynağı, haberi "isimsiz bir kaynak" adı altında paylaştığı için güvenilirliğini sorguluyoruz, yine de bu bilgileri sizlerle paylaşmamız gerekiyor. Nitekim, sızdırılan özellikler telefonun gerçek olabileceğine dair ibareler barındırıyor. İşte Nokia 3 özellikleri:

Nokia 3 Özellikleri

5.2 veya 5.2 inç HD (720p) ekran

1.4 GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci

Adreno 308 grafik işlemcisi

2 GB RAM

16 GB dahili depolama

13 megapiksel arka ve 5 megapiksel ön kamera

Android 7.0 Nougat

Yukarıda görülen özelliklerde, pil ömrü ve microSD destekleyip desteklemediği hakkında bir bilgi bulunmuyor. Nokia 3 özellikleri bu haliyle bakıldığında düşük-orta segment arası bir akıllı telefonmuş gibi görünüyor. Bu yüzden özellikleri biraz daha iyileştirilmiş Nokia 5'e haberde yer verilmiş. Nokia 5'in bu özelliklerden farklı olarak 4 GB RAM'i ve Snapdragon 430 işlemcisi olduğu söyleniyor. Uluslararası piyasalara çıkar mı bilmiyoruz, şimdilik bu haliyle bizi pek heyecanlandırmadığını söyleyebiliriz.

Nokia 3 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nokia 3 ve Nokia 5'in önümüzdeki günlerde Barcelona'da düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) 2017'de tanıtılması bekleniyor. Nokia 3 çıkış tarihi hakkında bir bilgi verilmiyor ama MWC 2017'de duyurulacaksa Nisan ayı gibi piyasaya çıkacağını söyleyebiliriz. Diğer yandan 149 Euro'luk bir fiyat etiketine sahip olabileceğini de söyleyelim. Nokia 3 fiyatı bu haliyle az gibi görünüyor, Türkiye'ye gelecekse 1000 TL gibi bir fiyatı olacağını da belirtelim.

Siz Nokia 3 özelliklerini nasıl buldunuz?

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