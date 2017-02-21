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Nokia 3 Renk Seçenekleri ve Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı

Nokia 3 Konsept Tasarım ve Renk Seçenekleri

HMD Global, yılın en büyük teknoloji etkinliği MWC 2017'de Nokia markası altında bir sürü yeni akıllı telefonu duyuracak. Yakında çıkacak olan Nokia 3 de dahil olmak üzere, etkinlik sırasında düşük kaliteli ve premium akıllı telefonları görmeyi bekliyoruz. Etkinlik yaklaştıkça sızıntıların sayısı da artmaya devam ediyor. Şimdi de Nokia 3 renk seçenekleri ve konsept tasarımına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. 

YouTuber Concept Creator tarafından hazırlanan yeni bir video, yaklaşmakta olan Nokia 3'ün nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Daha önce Nokia 3 özellikleri başlığında sizlerle telefonu paylaşmıştık ve bu video, tasarımın kafanızda oturması açısından faydalı olacaktır. Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim, konsept tasarımların videosu resmi değil, dolayısıyla nihai ürünün aslında böyle olacağına dair bir garanti yok.

Hazırlanan videoda görüldüğü üzere, Nokia 3'ün hafif kavisli kenarları, üst ön çerçevesi, sağ üst köşede Nokia markası ve ince bir tasarımı bulunuyor. Telefon, beyaz, sarı, mavi, kırmızı ve siyah olmak üzere çok sayıda renk seçeneği ile birlikte geliyor.

2 GB RAM ve 5.2 inç Ekran

Video'da dikkatinizi çekmiştir, telefonun yalnızca yan tarafları renkli ve arka panelin mat karanlık bir yüzeyi var. Diğer yandan, arka tarafta da Nokia logosunun olduğunu görüyoruz. YouTube Concept Creator tarafından yayınlanan ikinci bir video daha gördük. Bunda da Nokia 3 hakkında ayrıntılar yerine, telefonun pürüzsüz yüzeyine ve çizgilerine odaklanılmış.

Video, telefonun 5.2 inçlik 720p ekrana sahip olabileceğini ve Android 7.0 Nougat ile kutudan çıkacağını belirtiyor. Buna ek olarak, Qualcomm'un Snapdragon 425 yonga setine ve  2 GB RAM'i olduğunu vurguluyor. 13MP arka kamerası ve aynı zamanda LED flaşı da videoda da gösteriliyor. Akıllı telefonun ön tarafında 5MP kamera ve 16GB dahili depolama alanı olacağını da söyleyelim.

Nokia 3'ün, MWC etkinliğinden sonra 158 dolara satın alınabileceği söyleniyor. Nokia'nın bu ayın sonlarına doğru, Nokia 5, 6 ve Nokia 3310'un modern bir sürümü de dahil olmak üzere bir dizi akıllı telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca, Nokia 8 yılın amiral gemisi olabilir. 

Nokia 6'ya Artık Dünya Küçük Gelecek

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 21.02.2017

Nokia 3 Renk Seçenekleri ve Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı İçin Yorum Yaz

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