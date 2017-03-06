Nokia 3310 ve Silah Arkadaşları Satışa Sunuldu!

Efsane telefonlar arasında yer alan Nokia 3310, 2017 yılında küllerinden yeniden doğarak tekrar üretildi ve ön siparişe açıldı.

Bir zamanların en popüler markası olan Nokia, Microsoft ile girdiği iş ortaklığında Lumia telefonları ile büyük bir hüsrana uğradı. Sürekli yeniden ayağa kalkmaya çalışan Nokia firması, farklı şirketlere satılsa bile isminin varlığını devam ettirmeye çalıştı. Nokia markası piyasada tekrar olabilmek için en önemli kozunu oynadı. Emektar teknoloji şirketi Nokia, tüm dünyanın efsane telefonlar listesinde birinci sıraya yerleştirdiği 3310'u yeniden üretti.

En zorlu dayanıklılık testlerini bile hiç zorlanmadan geçebilen Nokia 3310, yeniden tasarlandı ve satışa sunuldu. İlk olarak geçtiğimiz günlerde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkan Nokia 3310, bugün itibariyle ön siparişe açıldı. Yenilenen tasarımı ve eskiyi andıran yazılımı ile birlikte Nokia 3310 çok fazla ilgi gördü.

Nokia 3310 ile birlikte iki farklı telefon modeli daha ön siparişe açıldı. Nokia 3310'un silah arkadaşları olarak nitelendirebileceğimiz bu telefonlar, Nokia’yı seven kullanıcılara hitap ediyor. Nokia 3310, Nokia 3 ve Nokia 5 olarak adlandırılan üç model de oldukça hoş tasarımlara sahip. Gelelim bu telefonların fiyatlarına.

Nokia 3310, 3 ve 5’in fiyatı:

Nokia 3310 'un ön sipariş fiyatı 59 Euro

'un ön sipariş fiyatı Nokia 5 'in ön sipariş fiyatı 199 Euro

'in ön sipariş fiyatı Nokia 3'ün ön sipariş fiyatı 140 Euro

Mobil Dünya Kongresi'nde aslında Nokia telefonları için bir fiyat söylenmişti. Fakat satışın bu fiyat üzerinden yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Hollanda bölgesinde faaliyet gösteren Balsimpel firması, Nokia'nın üç modelini de kongrede belirlenen fiyat üzerinden ön siparişe açtı.

Nokia'nın ön siparişe açılan üç farklı modelinin Nisan ayından önce satışa sunulmayacağı söyleniyor. Fakat en geç 3 ay içerisinde Nokia telefonlarını kullanıcıların ellerinde görebileceğiz.

Siz Nokia 3310'un yeni modelini satın alır mıydınız?

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