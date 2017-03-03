Nokia 3310'a Titanyum Gövdeli Rakip: Gresso 3310

Nokia 3310 duyurulalı henüz 1 hafta dahi olmadı ama yarattığı etki tüm dünyayı sardı. Dünyanın en çok satan telefonları arasında yer alan efsane, modern görünümüyle kısa süre sonra aramızda olacak. Özellik olarak bize pek "akıllı" bir deneyim vaat etmeyen telefonun rakipleri ise gecikmedi. Orijinal Nokia 3310'dan ilham aldığı aşikar olan Gresso, titanyum gövdeli ve 3 bin dolarlık Gresso 3310'u duyurdu.

Bize 3 bin dolarlık (mevcut dolar kuruyla 11 bin TL) bir cihaz sunuyorsanız, çok özel bir şeyler vaat etmelisiniz. Donanımından tutun da tasarımına kadar her şeyiyle bizi etkilemeli diye düşünüyorum. Gresso 3310 ise sadece titanyum gövdesi ile dikkat çekiyor. Bu bağlamda 3 bin doları hakettiğini maalesef söyleyemem. Özelliklerine baktığınızda bana hak vereceksiniz:

Gresso 3310 Özellikleri

Ultra dayanıklı titanyum gövde

3 megapiksel kamera

32 GB dahili depolama

75 saat konuşma, 720 saat bekleme süresi

Çift SIM desteği

12 ay garanti

Sınırlı sayıda

Nokia 3310'un ilk sürümü titanyum değildi ama çok sağlamdı. Üstelik fiyat olarakta gayet makuldu. Son derece kaliteli bir titanyumdan yapılmış olması, sizi bilmem ama beni hiç heyecanlandırmadı.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz?

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