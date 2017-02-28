Nokia 3310'a Whatsapp ve Asphalt Gelebilir

Dünyanın en çok satan ikonik telefonları arasında yerini alan ve daha modern haliyle yeniden piyasaya sürülecek Nokia 3310 duyuruldu. Eski sürümü 2000 yılında piyasaya sürülen efsane telefonun yeni sürümü yakında piyasaya çıkacak ve telefonla neler yapabileceğimizi merakla bekliyoruz. Nokia 3310 şimdilik bize sevimli gelebilir ve eski güzel günleri hatırlatabilir, ancak para verdiğimizde Nokia 3310'da bazı "akıllı" işlemleri yapmak isteyebiliriz. Bununla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Nokia 3310, Whatsapp ve Asphalt gibi uygulamaları açabilecek.

Konuyla ilgili henüz doğrulanmış bir açıklama yok, fakat Nokia 3310'da popüler sohbet uygulaması Whatsapp'ın bir sürümünün çıkacağı söyleniyor. Tabii ki iOS ve Android uygulamaları gibi tam teşekküllü bir uygulama beklenmiyor; bunun yerine Whatsapp'ın Series 30+ yazılımı ile uyumlu bir sürüm çıkarmayı planladığı düşünülüyor.

Diğer yandan, Opera Mini'nin telefonu kutudan çıkardığımızda cihazda olacağını biliyoruz. 2G bağlantılarda oldukça başarılı olan bu tarayıcı pek çok kullanıcının işini görecektir. Bir de Asphalt gerçeğini unutmayalım. Bu oyunu indirebileceğiniz bir uygulama mağazası olacak, sadece Snake önceden yüklenmiş olarak gelecek.

Evet, Hayata Dönen Nokia 3310 ile 'Yılan' Oynayabileceğiz

Efsane Nokia 3310 Resmi Olarak Geri Döndü!