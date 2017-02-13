Nokia 3310'un Gerçek Bir Tank Olduğunu Yeniden Hatırlayalım

Günümüz akıllı telefonlarının çok hassas olması hepimizi çileden çıkarıyor. En ufak bir darbede yara alan akıllı telefonlar, ilerleyen dönemlerde hız kaybına, ekranın kırılmasına, dokunmatiğinin bozulmasına ve daha pek çok soruna gebe olmasıyla biliniyor. Oysaki Nokia 3310 öyle miydi? Dave Mitchell adını taşıyan bir İngiliz, Nokia 3310'un gerçek bir tank olduğunu bize yeniden hatırlattı.

Dave Mitchell, 49 yaşında ve kendini eski cep telefonu Nokia 3310'a adamış bir isim. "İngiltere'de en eski cep telefonunun sahibiyim" diye gururla kendini ifade eden Mitchell, kullandığı 17 yıllık Nokia 3310'dan hiç ayrılmamış. Telefonun güvenilir, kompakt ve işe yaramasını yeterli bulan Mitchell, verdiği örneklerle "vay bee" dedirtti.

The Sun'a konuşan Dave Mitchell, "Nokia 3310 benimle çok uğraştı. Köri sosuna bandı, defalarda düştü ve çamaşır makinesi gördü. Her seferinde temizledim, kurutup tekrar açtım ve işe yaradı. Sanki kriptonitten yapılmış gibi, bu inanılmaz" dedi. Yıllar içinde Nokia 3310'un biraz yara aldığını da belirten Mitchell, "Yıllar içinde biraz yara aldı ama hala iyi durumda. Şimdilerde kadar fotoğraf çekmek için bir kameram var, benlik duygusu çekmiyorum" diye konuştu.

Mitchell ayrıca, yalnızca bir bilgisayarda internet kullanmayı tercih ettiğini ve mevcut akıllı telefon dünyasıyla gelen şeylerin hiçbirine sahip olmaktan hoşlanmadını söylüyor. En büyük dezavantajının, kendisine bir SMS ve dakika planı sunacak mobil operatör bulamamak olduğunu ifade eden yaşlı kurt, daha uzun yıllar telefonundan ayrılmak istemediğini de belirtti.

Dave Mitchell'ın telefonunun İngiltere'de hala kullanılmakta olan en eski telefon olduğuna dair bir kanıt yok. Nokia'nın bu modelinin 126 milyon adeti tek başına sattığı düşünüldüğünde, başkalarının da bu telefonu kullanıyor olma ihtimali gerçekten fazla. Buradan neyi anlıyoruz? Nokia 3310 gerçek bir tank ve hala zamanının çok ötesinde bir amaca hizmet ediyor. Kendisine şükranlarımızı iletiyoruz.

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