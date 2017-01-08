Nokia 6, Android Akıllı Telefonun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Nokia isminin yeni sahibi Finlandiyalı HMD Global, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Android tabanlı akıllı telefonunu sonunda piyasaya çıkardı. Şimdilik sadece Çin piyasası için çıkarılan Nokia 6, hoş özelliklere sahip.

Microsoft'un Nokia'yı satın almasının ardından Nokia ismi yerine Lumia tercih edilmeye başlanmıştı. Ardından Nokia isminin kullanım hakları, belirli bir süre kullanılmamak şartıyla HMD Global'e devredilmişti. Anlaşmada belirtilen tarihe kadar hazırlıklarını yapan HMD, isim kullanmama süresinin bitmesiyle birlikte ucuz akıllı telefonlar üretmiş; ancak Android tabanlı akıllı telefonlar da yapacağını açıklamıştı. İlk telefonunu sadece Çin pazarı için hazırlayan şirket, konu hakkındaki açıklamayı da şöyle yaptı:

"HMD'nin ilk Android akıllı telefonunu Çin'de çıkarma kararı, dünyanın farklı pazarlarındaki tüketicilerin gerçek dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama arzusunun bir yansımasıdır. 2016'da 552 milyondna fazla telefon kullanıcısı olan Çin'de, bu rakamın 2017'de 592 milyon olması bekleniliyor. Bu sebeple Çin, premium tasarımın ve kalitenin tüketiciler tarafından oldukça değerli görüldüğü, stratejik açıdan önemli bir pazardır."

Nokia 6 Özellikleri

Ekran: 5.5-inch

5.5-inch Çözünürlük: 1080x1920p

1080x1920p İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Dört çekirdekli Bellek: 4GB RAM

Dahili Depolama: 64GB

MicroSD Desteği: Var

Batarya Kapasitesi: 3000mAh

Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

Ses: Dolby Atmos desteği

Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Şimdilik sadece Çin pazarında satılacak olan telefon, meraklıları tarafından JD.com üzerinden satın alınabilecek. Çin'de 1699 CNY (894TL) fiyat etiketiyle satılacak olan telefon, yakın zaman sonra müşteriler tarafından alınabilecek.

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