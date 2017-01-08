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Nokia 6, Android Akıllı Telefonun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

Nokia 6 Özellikleri, Fiyatı, Çıkış tarihi

Nokia isminin yeni sahibi Finlandiyalı HMD Global, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü Android tabanlı akıllı telefonunu sonunda piyasaya çıkardı. Şimdilik sadece Çin piyasası için çıkarılan Nokia 6, hoş özelliklere sahip.

Microsoft'un Nokia'yı satın almasının ardından Nokia ismi yerine Lumia tercih edilmeye başlanmıştı. Ardından Nokia isminin kullanım hakları, belirli bir süre kullanılmamak şartıyla HMD Global'e devredilmişti. Anlaşmada belirtilen tarihe kadar hazırlıklarını yapan HMD, isim kullanmama süresinin bitmesiyle birlikte ucuz akıllı telefonlar üretmiş; ancak Android tabanlı akıllı telefonlar da yapacağını açıklamıştı. İlk telefonunu sadece Çin pazarı için hazırlayan şirket, konu hakkındaki açıklamayı da şöyle yaptı:

"HMD'nin ilk Android akıllı telefonunu Çin'de çıkarma kararı, dünyanın farklı pazarlarındaki tüketicilerin gerçek dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama arzusunun bir yansımasıdır. 2016'da 552 milyondna fazla telefon kullanıcısı olan Çin'de, bu rakamın 2017'de 592 milyon olması bekleniliyor. Bu sebeple Çin, premium tasarımın ve kalitenin tüketiciler tarafından oldukça değerli görüldüğü, stratejik açıdan önemli bir pazardır."

Nokia 6 Özellikleri

Nokia 6 Özellikleri

  • Ekran: 5.5-inch
  • Çözünürlük: 1080x1920p
  • İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430
  • Bellek: 4GB RAM
  • Dahili Depolama: 64GB
  • MicroSD Desteği: Var
  • Batarya Kapasitesi: 3000mAh
  • Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel
  • Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel
  • Ses: Dolby Atmos desteği
  • Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Şimdilik sadece Çin pazarında satılacak olan telefon, meraklıları tarafından JD.com üzerinden satın alınabilecek. Çin'de 1699 CNY (894TL) fiyat etiketiyle satılacak olan telefon, yakın zaman sonra müşteriler tarafından alınabilecek. 

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Editöre Yaz:
Yazar: - 08.01.2017

Nokia 6, Android Akıllı Telefonun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu İçin Yorum Yaz

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