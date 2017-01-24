Nokia 6 Durdurulamıyor, 1.4 Milyon Ön Kayıt!

Geçtiğimiz hafta Nokia 6'nın 1 milyondan fazla ön kayıda ulaştığını sizlere duyurmuştuk. Ardından JD.com üzerinde ilk satış rakamları geldiğinde ise şok olmuştuk. Bir dakika içerisinde 250 bin satış rakamına ulaşan telefon için 26 Ocak'ta bir satış planı daha hazırlanıyor. Bunun öncesinde telefona sahip olmak isteyenlerin sayısının 1.4 milyona ulaştığı bildirildi.

Nokia 6'nın ikinci satış süresine yalnızca iki gün kaldı. Bunun öncesinde 1.4 milyona ulaşan ön kayıtlar aldı başını gidiyor. Bu durum müşterilerin Nokia'ya olan ilgisinin bir hayli arttığını gösteriyor. Demek ki Android işletim sistemine sahip bir Nokia telefonu herkes bekliyormuş!

İkinci satış furyası öncesinde herhangi bir fiyat artışı olmayacağı açıklandı. Perşembe günü müşteriler 245 dolar karşılığında Nokia 6'yı satın alabilecekler. Akıllı telefon bilindiği üzere ilk önce Çin'de bulunan JD.com'a özel olarak satışa çıkarıldı fakat önümüzdeki haftalarda diğer pazarlara da ulaşması bekleniyor. Bu noktada kullanıcılar telefonun sadece siyah rengine sahip olabiliyorlar ve bu satış planı öncesinde gümüş rengin de hazırlandığı raporlara yansıdı.

Her zaman ki gibi müşteriler telefonu almak istediklerinde 9 dolarlık bir fiyata ön kayıt yaptırabiliyorlar. Daha sonra ürünü aldıklarında bu fiyat, etiket fiyatından düşürülüyor. Nokia 6 özellikleri ile ön plana pek çıkmasa da, orta segmentin kalbini fethetti. Bakalım ilerleyen günlerde bu cepheden hangi haberleri alacağız.

Nokia 6 Satışa Çıktıktan Dakikalar Sonra Tükendi

Nokia 6 Kayıtları 1 Milyona Yaklaştı!