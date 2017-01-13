Nokia 6 İçin İnsanlar Sıraya Girdi: 24 Saatte 250.000 Kayıt!

Bu haftanın başında, Nokia 6 resmi olarak Çin'de piyasaya sunuldu. Bu durum bizler için sevindirici, çünkü bir şekilde Finlandiya merkezli telefon şirketinin geri dönüşünü müjdeleyen bir hamleydi. Böylelikle HDM Global ve Nokia arasında yapılan lisans sözleşmesinin bir sonucu olarak ilk Nokia markalı Android akıllı telefonu görmüş olduk. Görünüşe göre tek sevinen biz değilmişiz, Çin dışındaki kaynaklardan gelen bilgilere göre, telefona sahip olmak isteyen şimdiden 250.000 insan bulundu.

Nokia 6 tanıtıldığı günden beri kullanıcılar arasında epey popüler. Üstelik Çin dışında yer alan kaynaklar, dışarısının da kaynağını gösteriyor. Nokia 6, yaklaşık 24 saat içinde 250.000 kayıt aldı. Bu kayıtların anlamı, 250.000 kişinin cihazı satın almakla ilgilendiği ve her kayıt için 9 dolar ödemesi gerektiğini gösteriyor. Bu ücret ödendiği takdirde, telefon piyasaya sürüldüğünde insanlar daha ucuza, yani 245 dolara Nokia 6'ya sahip olabiliyorlar.

Nokia'nın birkaç yıldır oyunun dışında kaldığı düşünüldüğünde, markanın gücü kullanıcılara yeterli geliyor gibi görünüyor. Kullanıcılar zamanında Android işletim sistemli bir Nokia telefon için yalvarmıştı ve şimdi de markayı ödüllendiriyorlar.

Bu arada Nokia 6, şimdilik sadece Çin'de satılıyor. Ancak uluslararası pazarda piyasaya çıkma ihtimali var gibi görünüyor. Şirketin MWC 2017'de Nokia 8 gibi bir canavarı duyurma ihtimali de var. Gelişmeleri heyecanla takip etmekteyiz.

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