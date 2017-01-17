Nokia 6 Kayıtları 1 Milyona Yaklaştı!

HMD Global çatısı altında çıkacak olan ilk Nokia Android akıllı telefonu Nokia 6, bu ayın başlarında duyuruldu. Bununla birlikte, şaşırtıcı donanım özellikleri ve diğer unsurlarıyla göz kamaştıran Nokia 6, daha çok orta segment gibi görünüyor, ancak bu durum 24 saat içerisinde 250.000 kişinin ilgisini çekmesine engel olmadı. Şimdi ise telefonu almak için kayıt yaptıranların 1 milyona yaklaştığı söyleniyor.

Son raporlara göre, Nokia 6 özellikleri ilgisini çekipte, telefonu almak için sıraya girenlerin işleminin 1 milyona yaklaştığı söyleniyor. Bu durum aslında herkesin canavar bir akıllı telefona ihtiyacı olmadığını da ortaya koydu. Müşterilerin telefon için 9 dolar yatırmaları ve daha sonra bu 9 doların fiyat etiketinden düşmesine göre hesaplanan kayıtlar, satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra hesaptan düşülüyor. 1 milyona yaklaşan Nokia 6 furyası da, cihazın ne kadar çok beklendiğine büyük kanıt oluşturuyor.

Kuşkusuz kaç müşterinin telefonu satın almakla ilgilendiğini görüyoruz, ancak endüstri son birkaç yıldır Nokia markasının yaşadıklarını unutur mu zaman gösterecek. Nokia'nın gelecek Şubat ayında gerçekleştirilecek olan MWC 2017'de daha fazla cihazı göstereceğini de hesaba katarsak, üst düzey bir amiral gemisi eski imajından markayı kurtarabilir. Üstelik bu konuda Nokia 8 özellikleri de sızdırıldı.

Nokia 6 İçin İnsanlar Sıraya Girdi: 24 Saatte 250.000 Kayıt ve 100.000 Ön Sipariş