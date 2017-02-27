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Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 Çıkış Tarihleri, Fiyatları ve Teknik Özellikleri

Nokia 6 Artık Küreselleşti, Yanına Nokia 5 ve Nokia 3'de Geldi

Dün MWC 2017'de Nokia şenliği vardı. Uzun süredir hakkında konuşulan HMD-ran Nokia serisi tanıtılarak resmen dünyaya açıldıklarını açıkladılar. Nokia Android telefonlşar serisi Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'yı tanıttı.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 artık resmileşerek dünya pazarlarına hazır hazır olduklarını ilan ettiler. Nokia nihayet ilk Android işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Nokia 6 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

  • Ekran: 5.5-inch 2.5D Gorilla Glass
  • Çözünürlük: 1080x1920p
  • İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430
  • Bellek: 4GB RAM
  • Dahili Depolama: 64GB
  • MicroSD Desteği: Var
  • Batarya Kapasitesi: 3000mAh
  • Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel
  • Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel
  • Ses: Dolby Atmos desteği
  • Android 7.1.1 Nougat

Satış fiyatı 4GB RAM 64 GB depolama özelliği olan model için 299 dolar, diğer 16GB depolama alanı olan modeli için 242 dolar olarak belirtildi. Çıkış tarihi bu yılın ikinci tarhi olarak işaret ediliyor.

Nokia 5 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

  • Qualcomm Snapdragon 430 
  • 16GB depolama
  • 2GB RAM
  • 13 MP arka kamera
  • 8 MP geniş açılı ön kamera
  • Android 7.1.1 Nougat
  • Google Asistan desteği

Çıkış tarihi bu yılın ikinci çeyreği ve ftiyatı da 199 dolar olarak belirlendi

Nokia 3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

  • 5 inç ekran
  • MediaTek 6737
  • 2GB RAM
  • 16GB sdepolama
  • 8MP ön ve arka kamera
  •  Android 7.1.1 Nougat
147 dolarlık fiyatıyla bir başlangıç seviyesi cihazı olan Nokia 3'de diğer cihazlar gibi yılın ikinci çeyreğini bekliyor.
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Yazar: - 27.02.2017

Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 Çıkış Tarihleri, Fiyatları ve Teknik Özellikleri İçin Yorum Yaz

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