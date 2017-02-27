Nokia 6, Nokia 5 ve Nokia 3 Çıkış Tarihleri, Fiyatları ve Teknik Özellikleri

Dün MWC 2017'de Nokia şenliği vardı. Uzun süredir hakkında konuşulan HMD-ran Nokia serisi tanıtılarak resmen dünyaya açıldıklarını açıkladılar. Nokia Android telefonlşar serisi Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6'yı tanıttı.

Nokia 3, Nokia 5 ve Nokia 6 artık resmileşerek dünya pazarlarına hazır hazır olduklarını ilan ettiler. Nokia nihayet ilk Android işletim sistemine sahip telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Nokia 6 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 5.5-inch 2.5D Gorilla Glass

Çözünürlük: 1080x1920p

İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Bellek: 4GB RAM

Dahili Depolama: 64GB

MicroSD Desteği: Var

Batarya Kapasitesi: 3000mAh

Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

Ses: Dolby Atmos desteği

Android 7.1.1 Nougat

Satış fiyatı 4GB RAM 64 GB depolama özelliği olan model için 299 dolar, diğer 16GB depolama alanı olan modeli için 242 dolar olarak belirtildi. Çıkış tarihi bu yılın ikinci tarhi olarak işaret ediliyor.

Nokia 5 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Qualcomm Snapdragon 430

16GB depolama

2GB RAM

13 MP arka kamera

8 MP geniş açılı ön kamera

Android 7.1.1 Nougat

Google Asistan desteği

Çıkış tarihi bu yılın ikinci çeyreği ve ftiyatı da 199 dolar olarak belirlendi

Nokia 3 Teknik Özellikleri ve Fiyatı

5 inç ekran

MediaTek 6737

2GB RAM

16GB sdepolama

8MP ön ve arka kamera

Android 7.1.1 Nougat

147 dolarlık fiyatıyla bir başlangıç seviyesi cihazı olan Nokia 3'de diğer cihazlar gibi yılın ikinci çeyreğini bekliyor.