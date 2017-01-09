Nokia nihayet ilk Android işletim sistemine sahip telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Hayranların merakla beklediği telefonun ilk olarak Çin'de çıkacak olması biraz üzse de, Nokia 6 adını taşıyan cihaz özellikleri ile dikkat çekiyor. İşte karşınızda Nokia 6 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

Yıllardır pek çok insanın "ilk telefonu" olma özelliğini taşıyan Nokia, Microsoft'a satılmasının ardından bir duraklama dönemine girmişti. Windows Phone işletim sistemi ile birlikte gelen Lumia telefonların kullanıcı nezdinde pek sevilmemesi Microsoft'u Nokia'yı elden çıkarmaya yöneltmişti. Finlandiyalı efsanevi markanın yeni sahip HDM Global, 2.5 konturlu cama sahip, 5.5 inçlik aliminyum gövdeli ve Android 7.0 Nougat ile gelen Nokia 6'yı duyurdu. Nokia 6 özellikleri ile pek ön plana çıkamıyor ama o eski özlemi giderecek gibi görünüyor. Yine de sizlere Nokia 6 özelliklerini ayrıntılı olarak verelim.

Nokia 6 Özellikleri

Nokia 6 özellikleri hakkında daha önce pek bilgimiz yoktu. Açıkçası bu aralar duyurulacağını da pek beklemiyorduk. Donanım açısından kendi klasmanında dahi beklentilerimizin altında kalan Nokia 6, 5.5 inç 1080p ekranıyla dikkat çekiyor. Gücünü dört çekirdekli Qualcomm SnapDragon 430 işlemciden alan telefonda, ayrıca 4 GB RAM bulunuyor. 64 GB dahili depolama imkanı ve microSD yuvası olan telefonun kamerası da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Bu noktada ayrı bir parantez açıp Nokia 6 özelliklerinde işlemcinin biraz sırıttığını söylemek gerekiyor. Zira Nokia 6 özellikleri bu noktada biraz beklentilerin altında kaldı. Diğer donanımların iyi olması Nokia 6 için bir tercih edilme sebebi olabilir. Arkasında 16 megapiksel kamera bulunan Nokia 6'nın ön kamerası ise 8 megapiksel olarak belirlenmiş. Pek çoğumuzun hayatında önemli bir kriter olan batarya ömrüne bakıldığında da 3000 mAh gayet yeterli gibi görünüyor. Son olarak Android 7.0 Nougat ile geleceğini de söylemeden geçmeyelim. Dışarıdan bakıldığında Nokia 6 özellikleri iyi oluşturulmuş gibi görünüyor fakat bir de ek özelliklerine bakmamız gerekiyor.

Nokia 6 özelliklerine ek olarak, Dolby Atmos ses sistemini söyleyebiliriz. Dolby Atmos'un olması, Nokia 6 özellikleri arasında en dikkat çekici spesifikasyonlardan biri diyebiliriz. İlk paragrafta dediğimiz gibi, tam donanımlı bir Nokia 6 görmeyeceğiz ama şirket, cihazın olağanüstü pil ömrü ve grafik performansı sunacağına söz veriyor. Bazı donanımlar zayıf halkası gibi görünse de, Nokia 6 özellikleri ve tasarımı oldukça iyi bir telefon olmuş. Bunun kullanıcıya yansıması nasıl olacak onu da zaman gösterecek.

Nokia 6 özelliklerini toparlayacak olursak:

Ekran: 5.5-inch

5.5-inch Çözünürlük: 1080x1920p

1080x1920p İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 Bellek: 4GB RAM

4GB RAM Dahili Depolama: 64GB

64GB MicroSD Desteği: Var

Var Batarya Kapasitesi: 3000mAh

3000mAh Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel Ses: Dolby Atmos desteği

Dolby Atmos desteği Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Nokia 6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Şimdilik sadece Çin pazarında satılacak olan telefon, meraklıları tarafından JD.com üzerinden satın alınabilecek. Çin'de 1699 CNY (894TL) fiyat etiketiyle satılacak olan telefon, yakın zaman sonra müşteriler tarafından alınabilecek. Cihazın Türkiye'ye ne zaman geleceğine veya dünya pazarına ne zaman açılacağına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat bu haliyle bile bizi heyecanlandırdı diyebiliriz.

HDM Global'in konuyla ilgili yaptığı açıklama ise şu şekilde:

"HMD'nin ilk Android akıllı telefonunu Çin'de çıkarma kararı, dünyanın farklı pazarlarındaki tüketicilerin gerçek dünyadaki ihtiyaçlarını karşılama arzusunun bir yansımasıdır. 2016'da 552 milyondna fazla telefon kullanıcısı olan Çin'de, bu rakamın 2017'de 592 milyon olması bekleniliyor. Bu sebeple Çin, premium tasarımın ve kalitenin tüketiciler tarafından oldukça değerli görüldüğü, stratejik açıdan önemli bir pazardır."

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