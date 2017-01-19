Nokia 6 Satışa Çıktıktan Dakikalar Sonra Tükendi

Nokia'nın son yıllarda mobil cihaz çıkarmamasına rağmen, tüketiciler tarafından güçlü bir marka sadakatine sahip olduğunu biliyorduk. Fakat bu kadar güçlü olacağını hiçbir zaman tahmin etmezdik. Son gelen raporlara göre, Nokia 6 bugün satışa çıktığında bir dakika içerisinde tükenmiş gibi görünüyor.

Nokia 6 bu yılın başında duyurulduğunda JD.com üzerinden satışa çıkarılacağını da biliyorduk. Raporlar, kullanıcıların web sitesinde oturum açtıklarında telefonun zaten satıldığını bildiren bir mesajla karşılaştığını gösteriyor. JD'nin ilk gönderiler için ne kadar ürün yelpazesi olduğundan emin değiliz, ancak her iki durumda da Nokia'nın etkileyici bir başarıya imza attığını tahmin ediyoruz.

Sanırım Nokia'nın bu gelişini ön görmeliydik. Nokia 6 özellikleri açıklandığında da, kullanıcılardan aldığımız geribildirimlerde cihazın çok fazla bekleyeni olduğunu ifade eden birçok yoruma rastladık. Nitekim gelen haberlerde bu yöndeydi, çünkü Nokia 6 satın almak için yapılan kayıtların oldukça yüksek olduğunu ve çok kısa sürede 1 milyona yakın kayıt yapıldığı belirtiliyordu.

Nokia 6 şimdilik sadece Çin pazarında bulunuyor. Ancak son zamanlarda cihaza çok rağbet olması nedeniyle uluslararası pazarda yer alabileceği ima edildi. Nokia'nın MWC 2017'de daha sağlam akıllı cihazlar duyurması bekleniyor. Bunlardan biri de hatırlayacak olursanız Nokia 8 idi. İlerleyen dönemlerde satış rakamları daha resmi ellerden gelecektir. Bizi takip etmeye devam edin.

Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri