Nokia 6 Sonunda Türkiye'de Bile Satılabilecek

Herkesin dört gözle beklediği Android tabanlı ilk Nokia modelinin, sadece Çin için piyasaya sürüleceği açıklanmıştı. Fakat bugün itibariyle telefon her ülkeden satın alınabilir konuma geldi.

Microsoft, Nokia'yı satın almasından sonra akıllı telefon trenine Windows işletim sistemi ile binen marka, ardından kendi ismini terk ederek, Lumia'ya evrilmişti. Bu sürecin ardından HMD Global isimli bir başka Finlandiyalı şirket, Nokia ismini satın almış ve akıllı telefonlar da üretmeye başlayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından karşımıza çıkan ilk telefon da Nokia 6 olmuştu.

Orta segmentte değerlendirilen ve sadece Çin pazarında satışa sunulacağı açıklanan Nokia 6'nın fiyatı 275 dolar olarak belirlenmişti. Sadece Çin içerisinde satış yapan internet sitelerine ve mağazalarda bulunabileceği de bizzat HMD tarafından açıklanan Nokia 6'nın, Lazada isimli bir başka internet sitesi üzerinden bütün dünyada satılacağı bugün ortaya çıktı. Fakat Nokia 6'yı Çin dışında edinmek isteyenler, 370 dolar yani 1415 TL ödeyecekler. Resmi olmasa da Nokia 6 elde edebilmenin bir yolu böylece açılmışken, HMD'nin de resmi olarak Nokia 6'yı diğer pazarlara sunma ihtimalinin halen bulunduğunun altını da çizmek gerekiyor.

Nokia 6 Özellikleri

Ekran: 5.5-inch

5.5-inch Çözünürlük: 1080x1920p

1080x1920p İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 Bellek: 4GB RAM

4GB RAM Dahili Depolama: 64GB

64GB MicroSD Desteği: Var

Var Batarya Kapasitesi: 3000mAh

3000mAh Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel Ses: Dolby Atmos desteği

Dolby Atmos desteği Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Nokia Tablet Ortaya Çıktı!

Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri