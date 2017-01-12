Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri

HMD Global, yakın zaman sonra piyasaya sürmeye hazırlandığı Android tabanlı Nokia 6'nın çıkışından önce yeterli beklentiyi yaratabilmek için elinden geleni yapıyor. Şirket şimdi de oldukça kaliteli bir kameraya sahip olan bu telefondan görüntüler paylaştı.

Microsoft tarafından satın alınan Nokia, kendi ismiyle telefon çıkaramadığı yılların ardından Finli üretici HMD Global tarafından satın alınmış ve telefon pazarına tekrar adım atmıştı. Microsoft'un Windows tabanlı akıllı telefonlarından sonra HMD, Android'e geçeceği söylemiş ve bu yöndeki ilk telefonu Nokia 6'yı geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurmuştu. Mobil Dünya Kongresi sırasında ayrıntılı olarak tanıtılacak olan telefon için yeni görüntüler de yayınlandı. Orta segmentte yer alacak olan bu telefonun kamerası ile çekilen görüntüleri paylaşan HMD, Nokia 6'nın sınıfına göre muhteşem denebilecek işler yaptığını da ortaya koydu. İşte o telefonun özellikleri ve çekilen resimler:

Nokia 6 Özellikleri

Ekran: 5.5-inch

5.5-inch Çözünürlük: 1080x1920p

1080x1920p İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430

Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430 Bellek: 4GB RAM

4GB RAM Dahili Depolama: 64GB

64GB MicroSD Desteği: Var

Var Batarya Kapasitesi: 3000mAh

3000mAh Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel

f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel

f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel Ses: Dolby Atmos desteği

Dolby Atmos desteği Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Nokia 6 ile Çekilen Görüntüler

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