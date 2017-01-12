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Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri

Nokia 6 görüntüler

HMD Global, yakın zaman sonra piyasaya sürmeye hazırlandığı Android tabanlı Nokia 6'nın çıkışından önce yeterli beklentiyi yaratabilmek için elinden geleni yapıyor. Şirket şimdi de oldukça kaliteli bir kameraya sahip olan bu telefondan görüntüler paylaştı.

Microsoft tarafından satın alınan Nokia, kendi ismiyle telefon çıkaramadığı yılların ardından Finli üretici HMD Global tarafından satın alınmış ve telefon pazarına tekrar adım atmıştı. Microsoft'un Windows tabanlı akıllı telefonlarından sonra HMD, Android'e geçeceği söylemiş ve bu yöndeki ilk telefonu Nokia 6'yı geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurmuştu. Mobil Dünya Kongresi sırasında ayrıntılı olarak tanıtılacak olan telefon için yeni görüntüler de yayınlandı. Orta segmentte yer alacak olan bu telefonun kamerası ile çekilen görüntüleri paylaşan HMD, Nokia 6'nın sınıfına göre muhteşem denebilecek işler yaptığını da ortaya koydu. İşte o telefonun özellikleri ve çekilen resimler:

Nokia 6 Özellikleri

  • Ekran: 5.5-inch
  • Çözünürlük: 1080x1920p
  • İşlemci: Dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 430
  • Bellek: 4GB RAM
  • Dahili Depolama: 64GB
  • MicroSD Desteği: Var
  • Batarya Kapasitesi: 3000mAh
  • Arka Kamera: f / 2.0 diyafram açıklığı ve PDAF özellikli 16 megapiksel
  • Ön Kamera: f / 2.0 diyafram değerine sahip 8 megapiksel
  • Ses: Dolby Atmos desteği
  • Android Sürümü: Android 7.0 Nougat

Nokia 6 ile Çekilen Görüntüler

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Nokia 6, Android Akıllı Telefonun Fiyatı ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Yazar: - 12.01.2017

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