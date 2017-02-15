Nokia 6'ya Artık Dünya Küçük Gelecek

HMD Global şirketi Nokia'yı resmi olarak üzerine tescilledi. Finli Nokia'nın ilk Android telefonunu tüm dünyada satmak için tüm bürokratik işlemleri tamamlayan HMD Global böylece çok yakında küresel pazara açılacağının da sinyalini vermiş oldu.

TA-1003 model numarasını taşıyacak olan Nokia 6 modeli telekomünikasyon sertifikasını Tayvan hükümetinden aldı. Söylenenlere göre bu sertifika cihazın Asya'da ve tüm dünyada satılabilmesi için kapıyı aralayan önemli bir belge. Nokia 6'yı Asya pazarı dışında edinmek isteyenler, 370 dolar yani 1415 TL ödeyecekler.

Bu haberle Nokia 6'nın artık küresel pazarlara ulaşabileceğinin yolu açılmışken, bu telefon zaman içinde ülkemizde de raflarda boy göstermesi çok mümkün.

5.5 inç 1080p ekranıyla dikkat çeken Nokia 6, gücünü dört çekirdekli Qualcomm SnapDragon 430 işlemciden alıyor. Telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama imkanı ile genişleyebilmesi için microSD yuvası da sunuluyor. Arkasında 16 megapiksel kamera bulunan Nokia 6'nın ön kamerası ise 8 megapiksel olarak belirlenmiş. Cihaz, Android 7.0 Nougat ile gelecek.

Nokia 6 Sonunda Türkiye'de Bile Satılabilecek

Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri

Nokia 6 Özellikleri, Çıkış Tarihi ve Fiyatı