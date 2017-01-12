Nokia 8 Özellikleri Sızdırıldı

Ülkemizde pek çok kişinin ilk telefonu olma özelliği taşıyan efsanevi Nokia telefonlar nihayet geri döndü. Microsoft'un elinde olan potansiyeli yerle bir ettiği şirket, şimdi HDM Global ile yeni bir atak yapmayı planlıyor. Bu bağlamda Android işletim sistemine geçiş yapan Nokia, yeni akıllı telefonlarını da birer birer tanıtmaya hazırlanıyor. Bunlardan birinin de Nokia 8 olduğu ortaya çıktı. Nokia 8 özellikleri itibari ile bir önceki telefondan daha iyi özelliklere sahip olacak ve Şubat ayında Mobile World Congress (MWC)'de tanıtılacak. İşte sızdırılan bilgilere göre Nokia 8 özellikleri:

HDM Global tarafından duyurulan ilk Nokia markalı akıllı telefon, orta segment bir cihaz olmasıyla dikkat çekiyordu. Sizlerle geçtiğimiz günlerde paylaştığımız Nokia 6 özellikleri bizi pek tatmin etmedi desek yeridir. Meğer bu cihaz Finlandiya merkezli telefon efsanesinin çıkaracağı tek cihaz değilmiş. Uzun zaman sonra ilk kez Nokia markalı amiral gemisi akıllı telefon görecekmişiz. Şubat ayının sonlarında düzenlenecek olan Mobile World Congress (MWC)'de Nokia 8 özellikleri resmen açıklanacak.

Nokia 8 özelliklerini anlatmadan önce, bu bilgilere nasıl ulaşıldığından kısaca bahsedelim. Nokia 8 aslında geçtiğimiz hafta düzenlenen CES 2017 fuarında göründüğünü belirtmemiz gerekiyor. Qualcomm'un standında çok az kişi tarafından görüntülenen Nokia 8, çok sağlam bir işlemci ile birlikte gelecek. Gerçekten Nokia 8 özellikleri açıklandığında bunu farkedeceksiniz, iyi bir amiral gemisinde olması gereken bütün spesifikasyonlara sahip olacak.

Bu bilgileri verdiğimize göre, HDM Global'in yeni amiral gemisi Nokia 8 özelliklerinin ayrıntısına geçebiliriz.

Nokia 8 Özellikleri

Nokia'nın aramıza döndüğüne sevindirecek özellikleri bulunan Nokia 8, az önce belirttiğimiz gibi bir amiral gemisi özelliklerine sahip olacak. Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ile donatılacak olan telefon, harika ekranıyla da dikkatleri üzerine çekecek. Burada kısa bir parantez açıp, bahsettiğim bu işlemci ve telefonun geçtiğimiz hafta Qualcomm'un standında görüldüğünü de hatırlatalım. Güçlü bir Snapdragon 835 işlemcinin yanında Nokia 8'in, Quad HD (2560x1440 piksel) çözünürlüğü destekleyen 5.7 inçlik büyük bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Fakat Nokia 8 özellikleri açısından bu noktada bir ayrım var, çift kenarlı kavisli bir ekran değil, düz bir Super AMOLED ekran olacak.

HDM Global'in Nokia 8 özelliklerinde bir değişiklik yapacabileceği de söylentiler arasında yerini aldı. Snapdragon 835 yonga seti yerine Qualcomm Snapdragon 821 işlemci ile güçlendirilebileceği de konuşuluyor. Fakat bu söylentinin cihazın biraz daha ucuz versiyonunu çıkarmak istedikleri şeklinde yorumlandığını da söylemeden geçmeyelim.

Nokia 8 özellikleri denildiğinde, Türkiye'deki kullanıcıların en çok merak ettiği konu kamera. Nokia 8'in pazarlama stratejisinde önemli bir yer tutacak olan kameranın özellikleri gerçekten çok iyi. OIS (optik görüntü sabitleme) ve Super EIS özellikli 24 megapiksel arka kameraya sahip olacak Nokia 8, ön cephesinde de selfie ve video görüşmeleri için kullanılacak 12 megapiksellik bir kamera bulunduracak.

Depolama alanına bakıldığında da yine iki değişik versiyonu olacak telefonun, 64 GB ve 128 GB opsiyonlarına sahip olacağını söylemeden geçmeyelim. Ayrıca her iki depolama alanı seçeneğinde de microSD kart desteği bulunacak.

Telefonun ek özelliklerine bakacak olursak, LED'li bildirim ışığı, çift taraflı ön hoparlörler ve parmak izi okuyucusu bulunuyor. Diğer yandan Nokia 6'nın Android 7.0 Nougat ile piyasaya sürüldüğü düşünüldüğünde, Nokia 8'de muhtemelen aynı işletim sistemiyle piyasaya sürülecektir.

Nokia 8 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Nokia 8 özellikleri gerçekten muhteşem görünüyor. Fakat bizim en çok merak ettiğimiz konulardan biri de cihazın ne zaman çıkacağı ve Türkiye'ye giriş yaptığında fiyatının ne olacağı. Açık konuşmak gerekirse Nokia 8 çıkış tarihi hakkında bir tahminde bulunabiliriz ama fiyatı hakkında dolar kurunun oynak olması nedeniyle hiçbir şey söyleyemeyiz. İlk paragrafta değindiğim gibi, Nokia 8'in Şubat ayında Mobile World Congress (MWC)'de tanıtılması bekleniyor. Akabinde bazı pazarlarda satışa çıkarılacaktır. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatının ne olacağını ise maalesef kestiremiyoruz.

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