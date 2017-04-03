Nokia 9, OZO Audio Kullanan İlk Telefon Olabilir

Nokia'nın amiral gemisi olarak beklenen yeni Android tabanlı telefonunda, OZO Audio isimli yeni bir ses teknolojisinin kullanılabileceği iddia edildi.

Microsoft'un Nokia markasını satın almasının ardından, Nokia telefon üretimi uzun yıllar durmuştu. Ardından HMD Global, Nokia'nın isim haklarını satın almış ve Android tabanlı yeni telefonlarını piyasaya sürmüştü. Orta ve üst segmentte olan bu telefonların yanı sıra, bir de amiral gemisi sınıfında, üst seviye donanım içeren bir telefonun geleceğinin de sinyalleri verilmişti.

Nokia 9 modelinin, bahsi geçen bu üst seviye telefon olması beklentileri bir hayli yüksekken, telefona dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de OZO Audio teknolojisinin, yeni telefonda yer alabilmesi olasılığı.

OZO Audio Nedir?

OZO; daha çok yazılım olarak ön plana çıkan bir tür ses kaydetme teknolojisi. Herhangi bir telefon ya da kameranın hoparlörlerini kullanan bu teknoloji sayesinde 360 derecelik, mekansal ses kayıtları yapılabiliyor. Tertemiz bir ses sunması beklenen bu teknolojinin bir diğer özelliği de odaklanılan seslere daha fazla önem vermesi. Yani bir mekanda birinin konuşmasını kaydederken, arka plan seslerini azaltıp, tamamen o sese odaklanmanız mümkün olabiliyor. Haberimizin hemen aşağısında yer alan küçük bir videodan, bu teknolojinin ne kadar etkili olabileceğini de görebilirsiniz.

Fakat tek başına OZO Auido, bir telefonu amiral gemisi sınıfına çıkarmıyor. OZO'nun bir kamera teknolojisi için de çalışmalarını sürdüren Nokia, en kaliteli akıllı telefon kameralarından bir tanesi ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte telefonda; Snapdragon 835, 6GB RAM, 5.5-inch QHD OLED, IP68 su ve toz koruması gibi özelliklerin olması da beklentiler arasında.

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