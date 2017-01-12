Nokia Efsanesi Geri Dönüyor: Nokia 6 Resmen Duyuruldu!

Mobil telefon pazarında efsane olmuş telefon modelleriyle bir döneme damgasını vuran Nokia, geri dönmek için artık gün sayıyor. Nokia’nın akıllı telefon marketinde yeniden doğuşunun arkasındaki şirket olan HMD Global, Mobil Dünya Kongresi 2017’de beklenen Nokia 6’nın resmi duyurusunu beklenmedik şekilde erkenden yaptı. Nokia 6’nın en çarpıcı özelliği de şüphesiz Android işletim sistemine sahip ilk Nokia akıllı telefon olacak olması oldu.

Microsoft ile yaptığı 3 yıllık anlaşmanın sona ermesiyle ilk kez Android işletim sistemli bir akıllı telefon ile sahneye çıkacak olan Nokia 6, Finlandiya menşeli HDM Global tarafından bir Facebook gönderisi ile duyuruldu. Ancak Nokia 6 piyasadaki ilk aylarını sadece Çin’de geçirecek. Çin’in akıllı telefon sektöründe en rekabetçi pazar olduğunu düşünen şirket yetkilileri, Nokia 6’nın gidişatı konusunda, telefonun Çin pazarındaki performansının belirleyici olacağını aktardı. Telefonun özellikleri hakkında resmi ağızdan fazla detaylı bilgi verilmedi ancak Android 7 Nougat yüklü olarak çıkacağı kesin olarak netleşti. Paylaşılan Nokia 6 videosunda telefonun şık bir tasarıma sahip olduğu dikkat çekerken daha detaylı bilgilerin 26 Şubat günü Barcelona’daki Mobil Dünya Kongresinde paylaşılması bekleniyor.

Akıllı telefon sektöründe beklediği ivmeyi yakalayamayan Nokia, verdiği aradan sonra bakalım dosta düşmana “efsane geri döndü” dedirtebilecek mi? Şimdilik Çin’de satışı yapılacak olan Nokia 6’nın yıl içinde tüm dünyaya yayılması bekleniyor.

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