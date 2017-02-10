Nokia N Serisi Yeniden Hayatımıza Girebilir

HMD Global, milyonlarda Nokia fanının hayallerini gerçekleştirmeyi kafasına koymuş görünüyor. Nokia'nın 2012 yılında son üyesini piyasaya sürdüğü Nokia N serisi yeniden canlandırmayı planlayan HMD Global, Android işletim sistemiyle bütünleşen Nokia N serisi telefonları kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Çin'de çıkan yeni söylentiler, HMD Global'in bu yıl Nokia'nın N serisi telefonlarını yeniden canlandırmak istediğini ve ilk ürünün de önümüzdeki Mobile World Congress (MWC) de tanıtılabileceğini iddia ediyor. Açıkçası bu söylentilerin ciddiye alınması doğru olacaktır, çünkü Nokia fanları bilir ki, başında N olan bir telefon amiral gemisi serisini temsil eder. Dolayısıyla HMD Global'in MWC 2017'de üst düzey bir N serisi cihaz tanıtması mantıklı olacaktır. Nitekim daha önce Nokia 8 söylentilerinin çıktığını da söylemeden geçmeyelim.

Bazı söylentiler ise, HMD Global tarafından ilk N serisi cihazın piyasaya sürülmesi, Qualcomm Snapdragon 6xx (bu seriden ama hangisi belli değil) ile çalışan orta segment bir akıllı telefon olacak. Söylentinin kaynağı olan tek kanıt, üzerine N serisinin logosu bulunan bir tanıtım ürününün resmi. Yani pek güven vermiyor.

Nokia N serisi akıllı telefonların 50 milyon adet üretileceği ve bu alana kapılarını yeni açan HMD Global için başarılı bir sonuç olacağı düşünülüyor. Uzmanlara göre HMD Global, akıllı telefonlarına olan yoğun taleple başa çıkabildiğinden emin değil. Dolayısıyla söylentiler kursağımızda da kalabilir.

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