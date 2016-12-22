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Nokia Patent İhlalleri Yüzünden Apple’a Dava Açıyor

Nokia Patent İhlalleri Yüzünden Apple’ a Dava Açıyor

Nokia bu sene Apple’a iyi seneler dilemeyecek gibi görünüyor. Finlandiyalı şirket, Apple’ın hem ABD’de hem de Avrupa Birliği’nde 32 adet patenti ihlal ettiğini iddia ediyor ve mahkemeye gitmeye hazırlanıyor. Aslında Nokia ve Apple arasındaki bu husumet oldukça eskiye dayanıyor.

Akıllı telefon departmanını 2014 yılına Microsoft’a satan Nokia hali hazırda elinde binlerce patent tutuyordu. Akıllı telefonlardan, tabletlere kadar birçok ürünle ilgili patenti hala kasasında saklayan Nokia, Apple’ın bu tip patentlerden 32 tanesini ihlal ettiğini iddia ederek kıtalar arası bir hukuk savaşına girmeye hazırlanıyor.

Aslında bu durum yeniş ortaya çıkmış bir mesele değil. Apple ile Nokia 2011 yılından bu yana bu konuda tartışıyorlar. Apple en son Nokia’ya 2011 yılında bazı patentlerin bedelini ödeyeceğini söylemişti ancak anlaşılan o ki, iki şirket bir türlü uzlaşmaya varamamış olacak ki sonunda Nokia’nın sabrı taşmış. Almanya'nın Düsseldorf, Mannheim, Münih ve ABD Teksas Bölge mahkemelerinde açılan Nokia davaları, kullanıcı arayüzleri, yazılım, yonga setleri ve video kodlama patenti gibi başlıkları kapsıyor.

Nokia’nın bu iddialarına henüz Apple’dan bir cevap gelmiş değil. Ancak Apple, AB ve ABD cephesinde mahkeme salonlarında sıcak saatler geçirecek gibi görünüyor.

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Yazar: - 22.12.2016

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