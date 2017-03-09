 Nokia, Samsung Galaxy S8'e Rakip Bir Cihaz Üzerinde Çalışıyor

HMD, Nokia serisi telefonları teker teker ortaya dökerken gittikçe daha çok takdir görüyor. Ancak son tasarlanan Nokia modelinin, Samsung Galaxy S8 ile rekabete girebileceğini açıklayınca tüm gözler ona çevrildi.

Çinli üretici HMD, MWC 2017'de orta ve başlangıç sınıfı Android tabanlı ekonomik cihazlarıyla kongrenin yıldızı oluvermişti. Ancak Çin'den gelen son raporalar göre üretici, Snapdragon 835 işlemci taşıyacak olan yeni bir telefon modeli için kolları sıvamış. Snapdragon 835 hepimizin bildiği gibi Samsung Galaxy S8 sersinde de kullanılacak. Bu rapora ve işlemcinin özelliklerine bakarak, Nokia'nın Samsung ile pazarda rekabete gireceğini anlayabiliyoruz.

Çin'de yayınlanan MYDrivers we sitesinde Nokia'nın çok yakında kaportasının altında Snapdragon 835 taşıyan bir "amiral gemisi" için hazırlandığından bahsediliyor. Bu cihazın özelliklerinin ürkütücü bir biçimde Samsung Galaxy S8 modeline benzediğinden bahsediliyor. Modelin daha küçük bir ekrana sahip olacağı ancak 6GB RAM taşıyacağından da söz ediliyor, bunun yanı sıra raporda detay verilmese de Samsung Galaxy S8 ile aynı kamera özellikleri taşıyacağı da fısıldanmış.

Bu her ne kadar söylenti olsa da Nokia'nın PureCamera teknolojisi zaten şimdiden oldukça tutuluyor. Tüm bu söylentiler eğer gerçekse, bu yıl Samsung Galaxy S8'in iPhone 8'den ayrı olarak bir rakibi daha olacağını söylemek mümkün.

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