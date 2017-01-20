Nokia Tablet Ortaya Çıktı!

Nokia'nın isim hakkının Finlandiyalı HMD Global'e geçmesiyle birlikte Android tabanlı ilk akıllı telefonu yakın zaman önce görmüştük. Bugün ortaya çıkan çeşitli görsellerle Nokia markalı bir de tablet görebileceğimize dair ilk bilgileri öğremiş olduk.

Microsoft'un Nokia'yı satın almasının ardından piyasaya Windows alt yapısı ile sürülen telefonlar Lumia adıyla anılmaya başlanmış ve Nokia ismi kademeli olarak kaldırılmıştı. Microsoft açısından işler kötü giderken HMD Global, Nokia ismiyle akıllı cihazlar üretme hakkını satın almış; ancak Microsoft belirli bir süre kısıtlaması getirerek, Nokia isminin kullanılmasını yasaklamıştı. Bu yasağın bitmesinin hemen ardından Finlandiyalı şirket, sadece Çin'de piyasaya sürülecek olsa da, Nokia 6 isimli Android tabanlı orta seviye bir telefon duyurmuştu.

Nokia 6 ile birlikte Nokia 8 isimli üst seviye bir akıllı telefon hazırlığında olduğu da söylenen HMD'nin, bir de tablet üzerinde çalıştığı iddiaları dolaşmaya başladı. Henüz konuya dair herhangi bir resmi açıklama olmasa da böylesine bir durumun, Şubat ayının sonunda düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi sırasında HMD tarafından açıklanması bekleniliyor. Benchmark testleri ortaya çıkan tabletin özellikleri ise şöyle;

Nokia Tablet Özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 835

GPU: Adreno 540

Bellek: 4GB RAM

Dahili Depolama: 64GB

Ekran: 18.4-inch QHD

Çözünürlük: 2560 x 1440

Arka Kamera: 12 MP (benzer bir tane de ön tarafta olabilir)

Diğer Özellikler: NFC, Bluetooth, Wi-Fi, pusula, barometre, ışık sensörleri, pedometre...

Nokia 6'nın Kamera Kalitesi ve Özellikleri

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