Nokia'nın Amiral Gemileri Snapdragon 835 İşlemciye Sahip Olacak

Nokia bu aralar eski popülerliğine yeniden kavuştu diyebiliriz. Zira piyasaya sürülen Nokia 6 bir dakikada tükendi ve stoklar yenilendiğinde adeta peynir ekmek gibi satıyor. Şirketin bu yıl bir dizi Nokia akıllı telefon duyurması bekleniyor ve son söylentiler Nokia P1 ve Nokia 8'i işaret ediyor. Diğer yandan bu amiral gemilerinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci olacağı da yeni bir söylentiye göre doğrulandı.

Nokia'nın resmi Weibo hesabında, Nokia amiral gemisinin Qualcomm'un en yeni işlemcisi olan Snapdragon 835 ile çalışacağı söylentisi doğrulandı. Nokia temsilcisine göre, Android işletim sistemine sahip telefonun çıkması biraz zaman alacak ama duyuru tarihi çok yakın. Hatırlayacak olursanız, konuyla ilgili daha önce Nokia 8 özellikleri başlığında sizlere bu durumdan bahsetmiştik. Şimdi ise Nokia temsilcileri, Barselona'da düzenlenecek MWC 2017'de yaklaşmakta olan Nokia P1'e atıfta bulunabilir (Nokia 8'de olabilir).

Nokia 8 ve Nokia P1 Üzerinde Çalışılıyor

Son gelen bilgilere göre, Nokia P1'in en yeni Snapdragon 835 işlemci içerdiği ve telefonun tasarımının Sharp’s Aquos Xx3'den esinlenildiği belirtiliyor. Üstelik telefonun 1 ile 120Hz'lik bir yenileme hızına ve ekranının Gorilla Glass 5 ile korunacağına dair bilgiler de paylaşılıyor. Boyutunun 5.3 inç IGZO ekran olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Depolama alanı 128 veya 256 GB olacak telefonda, 6 GB RAM bulunacağı da ihtimaller arasında. Diğer yandan, arkasında 24 megapiksellik bir kamera, Quick Charge 4 teknolojisi ve 3500 mAh'lik bir pil olduğu da söyleniyor.

Nokia P1'in bir diğer güzel özelliğinin de Ultrasonic parmak izi okuyucusu olduğunu belirtelim. Suya ve toza dayanıklı IP55 veya IP57 koruması olması ve Android 7.0 Nougat ile gelmesi de ayrıca heyecan veriyor.

Az önce ifade ettiğimiz gibi Snapdragon 835 işlemci, Nokia 8'de de yer alıyor olabilir. Bu modelde de 5.7 inç Quad HD ekran, önünde 12 megapiksel kamera, arkasında 24 megapiksel kamera, 64 veya 128 GB depolama alanını görebiliriz. İki akıllı telefonun yakında açıklanması bekleniyor.

Nokia 6 Satışa Çıktıktan Dakikalar Sonra Tükendi

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