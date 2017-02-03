Nokia'nın MWC 2017'de Yer Alacağı Kesinleşti

Kısa süre önce Finlandiyalı telefon şirketi Nokia ile anlaşan HMD Global, Mobile World Congress (MWC 2017) için yerini ayırttı. Şirketin 26 Şubat tarihinde bir konferans gerçekleştireceği kesinleşti. Konferansın akıllı telefon endüstrisindeki pek çok büyük oyuncunun ürünlerini tanıtacağı günde gerçekleştirilecek olması, Nokia'nın sağlam bir amiral gemisi duyurabileceğini gösteriyor.

Samsung, Galaxy S8'i MWC'de duyuracağını doğrulamamasına rağmen, Sony'nin yeni amiral gemisini fuarda tanıtacağını biliyoruz. Bu yıl ki fuar, yeni cihazlar söz konusu olduğunda, oldukça umut verici görünüyor. Çin'deki ilk Nokia markalı Android akıllı telefonunu başarıyla piyasaya sunduktan sonra HMD Global, nihayet dünya çapında satışa sunulacak olan yeni akıllı cihazlarıyla ilgili planlarını bizlere açıklayabilir.

HMD Global, Nokia markalı ilk akıllı telefonu Nokia 6 için JD.com'a stok yetiştirmeye çalışıyor. Bu başarısının ardından dünyaya açılmayı planlayan şirketin, yıl sonuna kadar en az 5 veya 6 Android akıllı telefon piyasaya çıkarmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılacak telefonun Nokia 8 olabileceğine dair iddialar sızdırılmıştı. Bakalım şirket 2016 Şubat tarihinde karşımıza ne tür cihazlarla çıkacak. Sizin Nokia'dan beklentiniz ne?

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