Nokia'nın Yeni Cihazları Küresel Pazarda Ne Zaman Boy Gösterecek?

Bundan 10 yıl önce Nokia ve Symbian işletim sisteminin meraklısıydık. Her yeni çıkacak telefonu merak ediyor, duyuruları, etkinlikleri, uygulamaları, oyunları, temaları ve daha fazlasını takip ediyorduk. Microsoft himayesinde büyük bir düşüş yaşayan Nokia, HMD Global ile yeni bir çıkış yapma aşamasına geldi. Bizler başlangıçta yeni cihazların bölgesel olacağını sanıyorduk ama bütün pazarlarda satışa çıkacağını öğrendiğimizde telefonları ülkemizde de görebilme ihtimali doğdu. Peki, cihazların küresel pazarda yerini alacağı nasıl kesinleşti?

Nokia 3, 5 ve 6 cihazlarının MWC'deki yeniden dirilişine açıkça şahit olduk. Üstelik tartışmasız tarihin en çok satan telefonları arasında yer alan Nokia 3310'da yenilendi. Bu haberler Nokia cihazlarının küresel pazarda ne zaman yer alacağı sorularını da beraberinde getirdi. Şirket, küresel pazarda yeni cihazların boy göstereceğini söyledi ama bugüne kadar üzerinde çok fazla durulmadı. Bir kullanıcının tweet'ini yanıtlayan Nokia, ikinci çeyreği işaret etti:

@QQwill We're planning on a global release so yes they will be. Get the latest updates by registering at https://t.co/waNGfPppQ8