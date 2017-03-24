?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilNokia'nın Yeni Cihazları Küresel Pazarda Ne Zaman Boy Gösterecek?

Nokia'nın Yeni Cihazları Küresel Pazarda Ne Zaman Boy Gösterecek?

Nokia Küresel Pazarda Neler Yapacak?

Bundan 10 yıl önce Nokia ve Symbian işletim sisteminin meraklısıydık. Her yeni çıkacak telefonu merak ediyor, duyuruları, etkinlikleri, uygulamaları, oyunları, temaları ve daha fazlasını takip ediyorduk. Microsoft himayesinde büyük bir düşüş yaşayan Nokia, HMD Global ile yeni bir çıkış yapma aşamasına geldi. Bizler başlangıçta yeni cihazların bölgesel olacağını sanıyorduk ama bütün pazarlarda satışa çıkacağını öğrendiğimizde telefonları ülkemizde de görebilme ihtimali doğdu. Peki, cihazların küresel pazarda yerini alacağı nasıl kesinleşti?

Nokia 3, 5 ve 6 cihazlarının MWC'deki yeniden dirilişine açıkça şahit olduk. Üstelik tartışmasız tarihin en çok satan telefonları arasında yer alan Nokia 3310'da yenilendi. Bu haberler Nokia cihazlarının küresel pazarda ne zaman yer alacağı sorularını da beraberinde getirdi. Şirket, küresel pazarda yeni cihazların boy göstereceğini söyledi ama bugüne kadar üzerinde çok fazla durulmadı. Bir kullanıcının tweet'ini yanıtlayan Nokia, ikinci çeyreği işaret etti:


Küresel çapta pazara giriş yapacağını söyleyen Nokia, bu tweet'in akabinde ise Nisan-Haziran aylarını işaret eden bir tweet daha attı: 


Görüldüğü üzere şirket, Nisan ve Haziran ayları arasında uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli Nokia telefonları kullanıcılarla buluşturacak. Nokia 6'nın orta seviyeli olduğunu biliyoruz ve hala amiral gemisi Nokia telefonu ortaya çıkmadı. Peki siz bu özelliklere sahip Nokia cihazlarını satın almak ister misiniz?

Metal Gövdeli Nokia 7 ve 8 Modelleri Snapdragon 660 İşlemcisi İle Gelebilir

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 24.03.2017

Nokia'nın Yeni Cihazları Küresel Pazarda Ne Zaman Boy Gösterecek? İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı Kim Kardashian, Facebook Messenger'da Oyunlarını Tanıtan Bir Bot Yayınladı Kim Kardashian West, Facebook Messenger üzerinde size günlük yaşamla ilgili sorular soran, oyunlar oynayan özellikle de Kim Kardashian: Hollywood…
4 Yaşındaki Çocuk iPhone Güvenliğini Aştı Annesini Kurtardı 4 Yaşındaki Çocuk iPhone Güvenliğini Aştı Annesini KurtardıiPhone için geliştirilen TouchID sistemi telefon güvenliği için biçilmiş kaftan, ancak acil durumlarda telefona başkaları tarafından ulaşılabilmesini… THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme THY'den ABD'nin 'Elektronik Cihaz Yasağına' Karşı Ekonomik Misilleme21 Mart'ta ABD, 10 İslam ülkesinin havaalanlarına "teknolojik cihazlar yasağı getirmişti. Bu yasakla beraber, Trump yönetimi, İslam ülkelerinden…
WikiLeaks, CIA'in iPhone ve MacBook'ları Nasıl Hacklediğini Açıkladı Apple, Workflow İsimli Uygulamayı Satın Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ