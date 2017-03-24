Nokia'nın Yeni Cihazları Küresel Pazarda Ne Zaman Boy Gösterecek?

Bundan 10 yıl önce Nokia ve Symbian işletim sisteminin meraklısıydık. Her yeni çıkacak telefonu merak ediyor, duyuruları, etkinlikleri, uygulamaları, oyunları, temaları ve daha fazlasını takip ediyorduk. Microsoft himayesinde büyük bir düşüş yaşayan Nokia, HMD Global ile yeni bir çıkış yapma aşamasına geldi. Bizler başlangıçta yeni cihazların bölgesel olacağını sanıyorduk ama bütün pazarlarda satışa çıkacağını öğrendiğimizde telefonları ülkemizde de görebilme ihtimali doğdu. Peki, cihazların küresel pazarda yerini alacağı nasıl kesinleşti?

Nokia 3, 5 ve 6 cihazlarının MWC'deki yeniden dirilişine açıkça şahit olduk. Üstelik tartışmasız tarihin en çok satan telefonları arasında yer alan Nokia 3310'da yenilendi. Bu haberler Nokia cihazlarının küresel pazarda ne zaman yer alacağı sorularını da beraberinde getirdi. Şirket, küresel pazarda yeni cihazların boy göstereceğini söyledi ama bugüne kadar üzerinde çok fazla durulmadı. Bir kullanıcının tweet'ini yanıtlayan Nokia, ikinci çeyreği işaret etti:

@QQwill We're planning on a global release so yes they will be. Get the latest updates by registering at https://t.co/waNGfPppQ8 — Nokia Mobile (@nokiamobile) 22 Mart 2017

Küresel çapta pazara giriş yapacağını söyleyen Nokia, bu tweet'in akabinde ise Nisan-Haziran aylarını işaret eden bir tweet daha attı:

We're aiming to release worldwide in Q2 2017 (April - June) at an affordable price and great quality. — Nokia Mobile (@nokiamobile) 24 Mart 2017

Görüldüğü üzere şirket, Nisan ve Haziran ayları arasında uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli Nokia telefonları kullanıcılarla buluşturacak. Nokia 6'nın orta seviyeli olduğunu biliyoruz ve hala amiral gemisi Nokia telefonu ortaya çıkmadı. Peki siz bu özelliklere sahip Nokia cihazlarını satın almak ister misiniz?

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