Nonstop Chuck Norris, eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseni tavsiye edebileceğimiz bir mobil aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu Chuck Norris oyunu bize 80'li ve 90'lı yılların ünlü film yıldızı Chuck Norris ile birlikte maceraya atılma imkanı veriyor. Bilindiği üzere Chuck Norris'e kamyon çarpsa kamyonun sağlam olup olmadığı kontrol ediliyor, Chuck Norris bıçakla karpuz kesmiyor, karpuzla bıçak kesiyor. Söylentilere göre Chuck Norris'in Mars'ı ziyaret etmiş, bu nedenle uzayda yaşamın izine halen rastlanılamıyor. Reisimizin gücü ortadayken ona katılmamak imkansız olmakta.

Nonstop Chuck Norris oynanış olarak aksiyon RPG oyunlarına benziyor. Nonstop Chuck Norris'de izometrik kamera açısı kullanılıyor. Düşmanlarımız bize dört bir yandan saldırırken silahlarımızı ve kahramanımızın özel yeteneklerini kullanarak savaşıyoruz. Ayrıca oyunda güçlü bölüm sonu cavanarları da yer alıyor. Bu canavarları yok ederek yeni kıyafetlerin kilidini açabiliyoruz.

Nonstop Chuck Norris tatmin edici bir grafik kalitesi sunmakta. Oyunun kontrolleri de oldukça kolay.