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Nonstop Chuck Norris
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Nonstop Chuck Norris

Nonstop Chuck Norris İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Nonstop Chuck Norris
Nonstop Chuck Norris
Nonstop Chuck Norris
Nonstop Chuck Norris
Nonstop Chuck Norris

Chuck Norris'in sağ kolu olmaya ve kötü adamları pataklamaya ne dersiniz?

Can Erdil Şentürk Son güncelleme 50 saniye önce

Nonstop Chuck Norris, eğer boş vakitlerinizi eğlenceli bir şekilde değerlendirmek isterseni tavsiye edebileceğimiz bir mobil aksiyon oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu Chuck Norris oyunu bize 80'li ve 90'lı yılların ünlü film yıldızı Chuck Norris ile birlikte maceraya atılma imkanı veriyor. Bilindiği üzere Chuck Norris'e kamyon çarpsa kamyonun sağlam olup olmadığı kontrol ediliyor, Chuck Norris bıçakla karpuz kesmiyor, karpuzla bıçak kesiyor. Söylentilere göre Chuck Norris'in Mars'ı ziyaret etmiş, bu nedenle uzayda yaşamın izine halen rastlanılamıyor. Reisimizin gücü ortadayken ona katılmamak imkansız olmakta.

Nonstop Chuck Norris oynanış olarak aksiyon RPG oyunlarına benziyor. Nonstop Chuck Norris'de izometrik kamera açısı kullanılıyor. Düşmanlarımız bize dört bir yandan saldırırken silahlarımızı ve kahramanımızın özel yeteneklerini kullanarak savaşıyoruz. Ayrıca oyunda güçlü bölüm sonu cavanarları da yer alıyor. Bu canavarları yok ederek yeni kıyafetlerin kilidini açabiliyoruz.

Nonstop Chuck Norris tatmin edici bir grafik kalitesi sunmakta. Oyunun kontrolleri de oldukça kolay.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
flaregames
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