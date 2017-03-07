Nonstop Chuck Norris, mermilere kafa atan, 2 kuşla bir taş öldürebilen kahramanımız Chıck Norris'i yönettiğimiz bir mobil aksiyon oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bu Chuck Norris oyunu kolay bir şekilde oynanmasına rağmen bolca aksiyon sunuyor. Oyunda kahramanımız Chuck Norris kötü adamlara savaş açıyor ve bizi de sağ kolu olarak yanına alıyor. Biz de onu kontrol ediyor ve görevleri tamamlamasına yardımcı oluyoruz.

Nonstop Chuck Norris oyun yapısı olarak bir aksiyon RPG oyunu şeklinde tasarlanmış. Oyunda Chuck Norris'i izometrik kamera açısıyla kontrol ediyoruz. Karşımıza çıkan düşmanlarla silahlarımızı kullanarak savaşıyoruz ve düşmanlarımızdan düşen altınları topluyoruz. Ayrıca güçlü bölüm sonu canavarları da oyunda yer alıyor. Bu savaşların bir hayli zor geçtiğini ve özel taktikler kullanmanız gerektiğini belirtmekte fayda var.

Nonstop Chuck Norris'de bölüm sonu canavarlarını yok ettikçe özel kıyafetler ve silahlar toplayabiliyoruz. Oyunun grafikleri göz163577856e hoş görünüyor.