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Nordlin Fighting Collage
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Nordlin Fighting Collage

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Nordlin Fighting Collage
Nordlin Fighting Collage
Nordlin Fighting Collage
Nordlin Fighting Collage
Nordlin Fighting Collage

Anime severlerin kaçırmaması gereken bir dövüş oyunu.

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Nordlin Fighting Collage, görsel çizgileri, animasyonları, karakterleriyle anime severlere özel bir mobil oyun olduğunu gösteriyor. Sadece Android platformunda indirilebilir olan dövüş oyunu yan kamera bakış açısından oynanış sunuyor. Side-scrolling dövüş oyunları arasında en iyilerden biri.

Dünya genelinde milyonları ekran başına kilitleyen Japon çizgi filmlerine bağlı kalınarak geliştirilmiş mobil oyunlardan bir Nordlin Fighting Collage. Hem telefon hem de tablette oynaması keyifli olan bir dövüş oyunu. Geliştiricinin de belirttiği mobildeki onlarca side-scrolling dövüş oyunundan çok farklı, özel bir oynanışa sahip. Tek dokunuşla özel yeteneklerinizi açığa çıkarıp etrafınızı saran düşmanları çok kısa sürede öldürebiliyorsunuz. Düşmanlarınız üzerinde farklı stiller uygulayabiliyorsunuz. Dövüş esnasında ortaya çıkan görüntü ise – animasyonların da katkısıyla – tek kelimeyle muazzam. Tabii ki yeterince seri olursanız ortalığını kan gölüne döndürebiliyorsunuz.

Bir amaç uğruna savaştığımız oyunda birden fazla seçilebilir karakter var ve hepsi farklı oynanış deneyimi veriyor. Bir dövüş oyununda çok ta alışkın olmadığımız seviye atlama sistemi oyunda mevcut. Dövüş esnasında hem kendinizin hem de düşmanınızın kaçıncı seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Dövüşlerin süre sınırlı olduğunu da belirteyim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.3 ve üzeri
Üretici:
MAGIC GAME
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