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Norveç Dünyanın İlk Gemi Tünelini İnşa Edecek

Norveç Gemi Tüneli

Norveç'te bulunan Stad Penninsula, bölgedeki en tehlikeli sahil şeritlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Norveç Denizi ve Kuzey Denizi arasındaki buluşma yeri olan çalkantılı sular, son on yılda onlarca denizcinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu da, Norveç'in en iyi kıyı limanlarından birinde, ticaret gemilerine daha güvenli bir geçiş oluşturmak için 272 milyon dolarlık uzun bir gemi tünelini inşa etmesine neden oluyor.

Norveç'in Hurtigruten gemileri kadar büyük boyutları barındıracak şekilde tasarlanan tünel, yaklaşık 118 metre genişliğinde, 150 metre boyunda ve bir mil uzunluğunda olacak. Norveç Parlamentosu, 2014-2023 Ulusal Nakliye Planında yer alan proje için bir milyar Norveç kronunu yani 118 milyon doları kenara ayırdı. İnşaatın 2018 yılının başında başlaması düşünülüyor.

Norveç Gemi Tüneli

Kıyı yönetimi, yaklaşık 7.5 milyon ton kaya çıkarılması gerekeceğini ve bunun tamamlanmasının da dört yıla kadar sürebileceğini tahmin ediyor. Gemiler, Moldefjord üzerinden güneyden ve Selje'deki kuzeyden tünele ulaşabilecek. Stad yarımadasının en dar olduğu yer burası. Geçerli tünel önerisi, güney girişinin yakınında bir köprü içeriyor ve böylece insanlar gidecekleri gemileri görebilecekler.

Aşağıdaki videodan projeyi izleyebilirsiniz:

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Yazar: - 27.03.2017

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