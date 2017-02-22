N.O.V.A. Legacy birbirinden güzel oyunlarıyla tanıdığımız Gameloft tarafından geliştirilen bir FPS oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan N.O.V.A. Legacy, aslında N.O.V.A. serisinin ilk oyununun yenilenmiş hali. N.O.V.A. Legacy'de uzayın derinliklerinde geçen bir hakiye bizi bekliyor. Uzayda yaşamın sırrını çözen insanoğlu koloniler kuruyor ve uzak yıldız sistemlerinde yaşamaya başlıyor. Fakat yeni yıldız sistemlerinin keşfedilmesi ile birlikte yeni uzaylı ırklar da ortaya çıkıyor. Bu uzaylı ırklar kolonilere saldırarak savaş başlatıyor. Biz de bu savaşı durdurmaya çalışan bir kahramanın yerine geçiyoruz.

N.O.V.A.'nın yenilenen sürümü geliştirilmiş grafiklerle birlikte geliyor. Ayrıca oyunun dosya boyutu da düşürülmüş. Oyuncular N.O.V.A. Legacy'i senaryo modunda ounayabilecekleri gibi online oyun modlarında gerçek zamanlı olarak diğer oyunculara karşı savaşabiliyorlar.

N.O.V.A. Legacy oldukça yüksek grafik kalitesine sahip olan bir mobil FPS oyunu.