Nubia N1 Lite Duyuruldu

Mobil Dünya Kongresi 2017, sadece büyük telefon üreticilerinin amiral gemilerine ev sahipliği yapmıyor. Bütçe dostu telefonları da bizlerle buluşturuyor. Bunlardan bir tanesi olan Nubia N1 Lite da yine kongrede duyurulan telefonlar arasındaydı.

Her zaman olduğu gibi MWC 2017 LG G6, Huawei P10, Xperia XZ, BlackBerry KEYone gibi nice yüksek fiyatlı telefonu kullanıcıların karşısına çıkardı. Buna rağmen Nubia gibi giriş seviyesi ya da orta segmente hitap eden telefonlar da bu fuarda kendisine yer bulabildiler. Daha önce çıkarılan Nubia N1 modelinin yeni versiyonu olan Nubia L1 Lite, düşük fiyatına rağmen başarılı donanım özellikleriyle de dikkat çekmeyi başardı.

Nubia N1 Lite Özellikleri

İşlemci: Dört çekirdekli MediaTek

Bellek: 2GB

Depolama alanı: 16GB

Ekran: 5.5-inch 720P

BataryA: 3000mAh

Arka kamera: 8MP, f/2.0, LED flaş

Android: 6.0 Marshmallow

Mart ayında önce Almanya, İspanya, İtalya ve Çekya ardından da Hindistan, Tayland, Vietnam ve Endonezya'da piyasaya sürülmesi planlanan telefon, istenilen başarının kazanılması halinde başka ülkelerde de çıkış yapmaya hazırlanıyor.

MWC 2017 (Mobil Dünya Kongresi) Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey