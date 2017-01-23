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Nüfusu 500'den Az Olan Yerlere de 4.5G Hizmeti Gidecek

GSM ve internet hizmeti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bin 500 yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesi amacıyla Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yüzyılın son çeyreğinde iletişim teknolojilerinin büyük bir ivme kazanması nedeniyle genişbant iletişime olan ihtiyacın arttığını belirtti. Bakan Arslan bu bağlamda yaklaşık bin 500 yerleşim yerine GSM ve internet hizmeti götürülmesini amaçladıklarını bunun için de Haberleşme Genel Müdürlüğünce ihaleye çıkılacağını bildirdi.

Arslan, proje kapsamında GSM hizmeti götürülen yerleşim yerlerine de internet hizmeti götürüleceğini de söyledi. Bu sebepten dolayı 3 yılın sonunda yaklaşık 3 bin 300 yerleşim yerinde 500 bine yakın vatandaşa 4,5G hizmetinin götürüleceğini ifade etti. Arslan, yaşamın olduğu her yere 4,5G'yi götürüleceğini. Böylelikle birçok alandaki hizmete hızlı bir şekilde erişim sağlanarak istihdamın da artacağına dikkat çekti. Bakan Arslan artık sayısal uçurumun azaltılacağından ve bilgi toplumuna geçişin de hızlanacağını savundu. 

2017 Yılında Türkiye’den GSM Şebeke Manzaraları

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Yazar: - 23.01.2017

Nüfusu 500'den Az Olan Yerlere de 4.5G Hizmeti Gidecek İçin Yorum Yaz

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