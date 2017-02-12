Nusret The Game yükselen yıldızımız Nusret temel alınarak geliştirilmiş bir mobil yemek pişirme oyunu.

Android işletim sistemini kullanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir Nusret oyunu olan Nusret The Game'de bizi zorlu bir et pişirme mücadelesi bekliyor. Oyunda temel olarak Nusret'in ikon haline gelmiş hareketlerini gerçekleştirerek etleri hazırlamamız gerekiyor. Bu iş için de reflekslerimizi kullanıyoruz.

Nusret The Game'de kimi zaman etlere tıpkı Nusret gibi tuz dökmemiz kimi zaman da etleri doğru yerden satırla kesmemiz gerekiyor. Oyunda 2 farklı oyun modu yer alıyor. Bu oyun modlarında en yüksek puanları yakaladığımızda da liderlik panolarına adımızı yazdırabiliyoruz.

Nusret The Game genel olarak basit bir mobil oyun.