Nusret'in Mobil Oyunu Çıktı!

Ülkemizde son dönemlerde dolardan sonra en büyük yükselişi yakalayan şeylerden biri olan milli gururumuz kasap ve aşçı Nusret için özel bir mobil oyun geliştirildi. Salt Chef adıyla Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Nusret oyununda ızgara başına geçiyoruz ve et pişirme yeteneklerimizi konuşturuyoruz. Salt Chef temel olarak reflekslerinizi test edebileceğiniz bir beceri oyunu. Bize et pişirmek için belli bir süre veriliyor ve bu süre dolmadan ekranda gösterilen hareketleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu hareketleri yapabilmek için parmağımızı ekranda sürüklememiz veya ekrana dokunmamız gerekiyor. Hareketleri birleştirdikçe de kombo yaparak ek puan kazanıyoruz. Eti pişirmeyi tamamladığımızda Nusret'in ünlü tuz dökme hareketini yapıp yemeğimize imzamızı atıyoruz.

Hatırlanacağı üzere ilk başta ülkemizde fenomen olan Nusret, geçtiğimiz dönemde şöhretini dünyaya yaymıştı. İnternet üzerinde Sal Bae takma adıyla ünlü olan Nusret'in videoları paylaşılmış, bu videolara çılgın montajlar yapılmıştı. Salt Chef ile Nusret'in şöhreti oyun dünyasına da yansıyor. Oyunu indirmek için bu bağlantıları kullanabilirsiniz:

Sosyal Medyada Nusr-et Rüzgarı Esiyor!