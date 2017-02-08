Nvidia, 6000 Dolarlık Yeni Ekran Kartını Tanıttı

Eğer Nvidia'nın GTX 1080 gibi ekran kartı modellerinin el yaktığını düşünüyorsanız firmanın yeni tanıttığı Quadro GP100 ekran kartı dudaklarınızı uçuklatabilir. Bilindiği üzere Nvidia geçtiğimiz sene tanıttığı yeni Titan X ekran kartlarıyla ekran kartı piyasasında performans açısından lider olmuştu. Fakat Titan X ekran kartları pahalı olmaları nedeniyle her oyuncu bilgisayarında yer alabilecek yapda değillerdi. GTX 1080 ise masaüstü bilgisayarlarda daha çok tercih edilen, Titan X'ten daha ucuz olan ekran kartlarıydı. Nvidia'nın GTX 1080 ve Titan X modelleri arasında konumlandıracağı GTX 1080 Ti ekran kartının yakın zaman içinde tanıtması bekleniyordu. Fakat tanıtılan ekran kartı GTX 1080 Ti olmadı. Bunun yerine Nvidia'nın iş istasyonlarwı için geliştirmiş olduğu Quadro GP100 su yüzüne çıktı.

Quadro GP100 oyun amaçlı bir ekran kartı değil. Bu ekran kartı temel olarak video düzenleme, 3 boyutlu modelleme ve render işlemlerini daha hızlı gerçekleştirmek üzere tasarlanmış bir grafik çipi içeriyor.

Quadro GP100'de kullanılan GP100 mimarisini daha önce Tesla P100 veri merkezi grafik işlemcisinde görmüştük. Fakat bu grafik işlemci alışageldiğimiz PCI Express arayüzü yerine Nvidia'nın kendi geliştirmiş olduğu özel bir arayüzü kullanıyordu. Quadro GP100 ile birlikte GP100 mimarisi PCI Express arayüzüyle tanışıyor.

Quadro GP100 ciddi bir hesaplama gücüne sahip. Bu ekran kartının en dikkat çeken yönü ise HBM2 bellekleri kullanıyor olması. Nvidia'nın Titan X ve GTX 1080 gibi ekran kartlarında GDDR5X bellekleri kullandığını görmüştük. HMB2 ise daha yüksek bellek bant genişliği sunuyor. Quadro GP100'ün 720 GBs gibi bir bant genişliğine sahip olduğu tahmin edilmekte. Quadro GP100, 16 GB miktarında HBM2 belleklerini 3.584 CUDA çekirdeği ve 10.3 TFLOP hesaplama gücüyle ve 1430 MHz civarında bir çekirdek hızıyla birleştirmekte.

Quadro serisinin GP100'den önceki amiral gemisi olan Quadro P6000, 5000 $ civarında bir satış fiyatına sahipti. Quadro GP100'ün fiyatının ise 6000 doları aşması büyük bir olasılık.

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