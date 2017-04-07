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Nvidia, Dünyanın En Güçlü Ekran Kartı Titan Xp'yi Tanıttı

Nvidia, Dünyanın En Güçlü Ekran Kartı Titan Xp'yi Tanıttı

"Dünyanın en güçlü ekran kartı" modellerini tanıtmaya bir hayli alışan Nvidia yine bu ünvana sahip bir ekran kartı tanıttı. Titan Xp, Nvidia'nın geçtiğimiz ayın başında tanıttığı GTX 1080 Ti'yi de geride bırakıyor. Titan Xp özellikleri ile birlikte Titan Xp fiyatı da açıklandı. AMD, henüz Vega mimarisine sahip ekran kartlarını tanıtmadı. Yaz aylarında AMD'nin Vega ekran kartlarını tanıtması beklenirken Nvidia, ekran kartı piyasasında üst segmentte tekel konumunda. Buna rağmen firma boş durmuyor ve sürekli yeni ve daha gelişmiş ekran kartları piyasaya sürerek bu segmentteki yerini pekiştiriyor. Muhtemelen Nvidia'nın Pascal mimarisine sahip ekran kartlarının son ve en güçlü halkası olacak Titan Xp, 4K kalitede en yüksek grafik ayarlarında akıcı bir şekilde oyun oynamayı garantileyecek bir kart.

Nvidia Titan Xp'nin özelliklerine aşağıdaki Titan Xp ve GTX 1080 Ti karşılaştırması yaptığımız tablodan göz atabilirsiniz, tablodaki verilere Nvidia'nın kendi sayfasından da erişebilirsiniz:

Titan Xp GTX 1080 Ti
CUDA Çekirdeği Sayısı 3840 3584
Artırılmış Saat Hızı 1582 MHz 1582 MHz
Bellek Türü GDDR5X GDDR5X
Bellek Miktarı 12 GB 11 GB
Bellek Hızı 11.4 Gbps 11 Gbps
Bellek Arayüzü Genişliği 384 Bit 352 Bit
Bellek Bant Genişliği 547.7 GB/s 484 GB/s
Güç Tüketimi 250 W 250 W
Önerilen Sistem Gücü 600 W 600 W
Ek Güç Konektörleri 6 pin + 8 pin 6 pin + 8 pin
Maksimum Sıcaklık 96 C 91 C

Gçrüleceği üzere her iki kartın maksimum çekirdek hızı aynı seviyede; fakat Titan Xp daha fazla CUDA çekirdeği, daha fazla video bellek ve artırılmış bellek hızı ile birlikte geliyor. Buna bağlı olarak Titan Xp'de bellek arayüzü genişliği ve bant genişliği de bir miktar yükseliyor.

Nvidia Titan Xp yurt dışında 1200 $ fiyat ile satışa sunuldu. Bu fiyat ülkemizde vergilerle birlikte muhtemelen 2 böbrek parasına denk gelecektir.

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Yazar: - 07.04.2017

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