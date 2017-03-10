Nvidia GeForce 378.78 Sürücüsü DirectX 12'de Mucizeler Yaratıyor

Nvidia, ürettiği grafik çiplerini kullanan ekran kartları için geliştirdiği Nvidia GeForce Driver adlı ekran kartı sürücüsü için DirectX 12 odaklı yeni güncellemesini yayınladı. Hatırlanacağı üzere AMD, RX serisi ekran kartlarını DirectX 12 ve Vulkan arayüzleri için özel olarak yapılandırmış, ekran kartı sürücülerini de bu iş için özel olarak optimize etmişti. Sonuçta AMD ekran kartlarının DirectX 12 ve Vulkan destekli oyunlarda ciddi performans artışları kazandığına tanık olmuştuk. Nvidia'nıun ekran kartları genelde yüksek performans sergiledikleri için sürücü optimizasyonu üzerinde fazla durulmamıştı. Fakat AMD'nin RX serisi ekran kartlarının DirectX 12 ve Vulkan üzerinde iddialı performans göstermesi üzerine Nvidia da kolları sıvamış ve sürücülerini bu altyapılar için optimize etme çalışmalarına başlamıştı.

Nvidia GeForce Driver 378.78 sürümünde DirectX 12 aktifken oyunların Nvidia ekran kartlı sistemlerde gözle görülür performans artışları yaşadığnıı görebiliyoruz. Nvidia'nın kendi içinde yaptığı benchmarklarda GTX 1080 ekran kartı kullanılırken 4K çözünürlükte ve en yüksek kalite ayarlarında çeşitli oyunlar çalıştırılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiş:

Tabloya bakıldığında en büyük kazanımın Rise of the Tomb Raider'da yaşandığı görülüyor. Toplamda yüzde 33'lük bir kazanım söz konusu. Bu da bu oyunda gözle görülür bir fark yaşayacağınız anlamına geliyor. Listedeki diğer oyunlarda da yüzde 4 ile 23 arasında performans artışı yakalanmış.

Nvidia GeForce Driver'ın 378.78 güncellemesinin GTX 1050 Ti mavi ekran hatasını çözdüğü de paylaşılan bilgiler arasında.

Nvidia GeForce Driver'ın 378.78 sürümünü indirmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

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