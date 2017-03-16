Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ile Dünya Hız Rekoru Kırıldı!

Hatırlanacağı üzere Nvidia geçtiğimiz haftalarda yeni şampiyonu GTX 1080 Ti ekran kartını resmi olarak tanıtmıştı. GeForce GTX 1080 Ti'nin dikkat çeken yönü bu ekran kartının Nvidia'nın şu ana kadar üretmiş olduğu ekran kartları arasında en yüksek performans sunan ekran kartı olmasıydı. Hatta GeForce GTX 1080 Ti, 2016 model Titan X'ten bile hızlıydı. Fakat bu durum bile overclock meraklılarını GeForce GTX 1080 Ti'nin sınırlarını zorlamaktan alıkoymadı. Daha önceden de uçul hızaştırma denemeleriyle ismini duyuran Kingpin, son denemesinde GTX 1080 Ti'yi kullanarak ekran kartlarında çıkılan en yüksek çekirdek hızına ulaşarak dünya rekorunu kırdı.

Bilindiği üzere GTX 1080 Ti'nin varsayılan çekirdek hızı 1480 MHz. Yük altında ise bu hız 1582 MHz'e çıkıyor. Kartın video belleği ise 11 GHz hız ile çalışıyor. Kingpin, sıvı nitrojen kullanarak Founders Edition, yani referans tasarıma sahip bir GTX 1080 Ti'nin çekirdek ve bellek frekanslarını yukarı çekmiş. Sonuçta kart ile 2.5 GHz'i aşan çekirdek hızı ve 12.5 GHz bellek frekansı elde edilmiş.

Testte kullanılan sistemde Intel Core i7 6950X işlemci 5.1 GHz'e hızaştırılırken 4 kanal olarak çalışan 32 GB DDR4 bellekler 3200 MHz'de çalıştırılmış. Sistemin 3DMark Time Spy benchmark testi üzerinde elde ettiği puan ise 13.291. Bu da yeni bir rekor demek; çünkü daha önceden 2.3 GHz'e hızaştırılmış Titan X ile aynı testte 12.316 puan elde edilmişti.

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